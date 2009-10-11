درمانگاه های چهارمین جاده زیبای جهان مجهز نیستند

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در بخش 40 هزار نفری آسارای کرج تنها دو درمانگاه وجود دارد درحالیکه همین دو درمانگاه نیز فاقد امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی مورد نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین داروخانه این درمانگاه بعداز ظهرها تعطیل می شود که به همین دلیل اگر کسی بعد از تعطیل شدن داروخانه به دارو نیاز پیدا کند باید تا روز بعد منتظر بماند و اگر خیلی عجله داشته باشد، برای تهیه دارو باید به کرج یا سایر مناطق اطراف مراجعه کند.

این مسئول اظهار داشت: گذشته از این امر در آسارا پزشک شیفت شب نداریم و اگر کسی در شب به پزشک متخصص نیاز پیدا کند باید تا روز بعد صبر کند یا شبانه برای درمان به کرج یا سایر مناطق مراجعه کند.

آسارا تا نزدیکترین بیمارستان در کرج فاصله زیادی دارد

باقری در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: آسارا تا نزدیکترین بیمارستان در کرج فاصله زیادی دارد و طی این مسیر ممکن است برای بیمارانی که وضعیت مناسبی ندارند ایجاد خطر کند.

بخشدار آسارا یادآور شد: گذشته از این امر آمبولانس در این بخش به تعداد کافی وجود ندارد و با توجه به جمعیت حدود 40 هزار نفری بخش لازم است تعداد آمبولانس نیز افزایش یابد و با این جمعیت متناسب باشد.

وی افزود: آسارا یک بخش بین راهی است و مسافران جاده چالوس از آن عبور می کنند که این امر ضرورت افزایش امکانات و تجهیزات درمانی و پزشکی آن را بیش از پیش آشکار می کند.

باقری اضافه کرد: در صورت افزایش این امکانات و ارتقای کیفیت آنها نه تنها بخش مهمی از مشکلات ساکنان بخش حل می شود بلکه امکان درمان مسافران بیمار و نیز مسافرانی که دچار حادثه شده اند نیز بیشتر می شود.