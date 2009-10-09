دیدار مدیر عامل خبرگزاری مهر با مدیران رسانه های بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر از پکن ، پرویز اسماعیلی در این دیدارها که در حاشیه اجلاس جهانی رسانه ها برگزار شد با تشریح وضعیت رسانه ای در کشورمان تعامل و انتقال مستقیم اخبار به صورت دو جانبه را از راهکارهای مهم نزدیکی بین ملتها دانست.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در این دیدارها برخی از مدیران رسانه های جهان را که در اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (OANA) عضویت دارند برای حضور در نشست ماه نوامبر این اتحادیه که به میزبانی "مهر" در تهران برگزار می شود ، دعوت کرد.

همچنین اسماعیلی با مدیران سایر رسانه ها نیز راههای مبادلات دو جانبه خبری و تصویری را مورد تبادل نظر قرار داد.

"محمد ریاض" مدیر عامل خبرگزاری ای پی پی پاکستان ، "تونده حمان" معاون روزنامه This Day نیجریه ، "دمیتری ژاک" مدیر عامل خبرگزاری بلاروس ، "هانز ماهر" شخصیت رسانه ای آلمان و مدیر شبکه خبری ماهر ، "ایلغار حسین اوف" مدیر عامل خبرگزاری ترند آذربایجان ، "دکتر سانی لی" رئیس مرکز بین المللی مطالعات روزنامه نگاری و ارتباطات و "ولادیمیر پوخالا" مدیر عامل خبرگزاری دولتی اسلواکی از شخصیت های رسانه ای حاضر در پکن بودند که با مدیر عامل مهر به گفتگو نشستند.

اجلاس جهانی رسانه ها فردا ظهر با صدور بیانیه پایانی به کار خود خاتمه خواهد داد.

اسماعیلی امروز عصر و در نشست سوم تخصصی این اجلاس در زمینه فرصت ها و تهدیدهای عصر ارتباطات سخنرانی کرد.