به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفتادمین دوره‌ رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور که طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه 16 و 17 مهرماه در سالن ابن سینای همدان برگزار شد تیم خراسان رضوی با 44 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های زنجان و تهران به ترتیب با 34 و 33 امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج انفرادی و تیمی‌این رقابت‌ها به شرح زیر است - نتایج انفرادی:

55 کیلوگرم:

1- مهران رضا زاده (مازندران) 2- فرید دژم‌خوی (آذربایجان شرقی) 3- فرزان بهرامی (تهران) و وحید جلالی‌بهار (کرج) 5- جواد قانعی (یزد) و مجتبی کرامتی (گیلان)

60 کیلوگرم:

1- بیژن چنگیزی‌فر (قزوین) 2- احمدعلی خورسند (گیلان) 3- عباس بیگلربیگی (همدان الف) و مسلم بهاری (همدان ب) 5- علی‌اصغر سلیمانی (خراسان رضوی) و میثم حیدری (زنجان)

66 کیلوگرم:

1- سیاوش گودرزی (اصفهان) 2- میثم نصیری (زنجان) 3- سجاد محمدی (کرمانشاه) و رضا رجب‌زاده (خراسان رضوی) 5- عباس رنجبر (مازندران) و حسن نوردی (گیلان)

74 کیلوگرم:

1- علیرضا قاسمی (تهران) 2- حسن طهماسبی (گلستان) 3- رضا افضلی (کرمانشاه) و پیمان محمدی (کردستان) 5- رضا بیات (خراسان رضوی) و امید حسن‌تبار (مازندران)

84 کیلوگرم:

1- احسان امینی (کرمانشاه) 2- حمید کمروند (همدان الف) 3- مازیار ایزدی (توابع تهران) و اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) 5- حسن رحیمی (تهران) و سعید واگذاری (مازندران)

96 کیلوگرم:

1- اباذر اسلامی (اردبیل) 2- سعید زرینی (تهران) 3- هومن شیدا (خراسان رضوی) و وحید درامی‌مقدم (زنجان) 5- فریبرز سید اسراری (گلستان) و مصطفی یونسی‌نیا (همدان الف)

120 کیلوگرم:

1- محمدرضا آذرشکیب (کرج) 2- داود احمدی (توابع تهران) 3- ناصر دلیرمعینی (خراسان رضوی) و جواد دماوندی (گلستان) 5- هادی گورکانی (زنجان) و سیدرضا جباری (آذربایجان غربی)

نتایج تیمی:

1- خراسان رضوی 44 امیتاز

2- زنجان 34 امتیاز

3- تهران 33 امتیاز

4- کرمانشاه 30 امتیاز

5- مازندران 28 امتیاز

6-همدان الف 26 امتیاز

7- گلستان 23 امتیاز