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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۸:۲۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر-گروه ورزشی: برگزاری مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره‌های مختلف جهان و همچنین پیگیری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هجدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با دهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نشست امروز خود در مورد زمان برگزاری رقابت‏های لیگ برتر و جلوگیری از تداخل با دیدارهای تیم ملی در مسابقات جام بزرگ قهرمانان تصمیم‏گیری می‏کند.

- مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* هند - عمان
* عراق - سوریه
* یمن - قطر
گروه D:
* قزاقستان - اردن
* ترکمنستان - امارات
گروه H:
* استرالیا - مالزی

- کاروان دانشجویان ورزشکار اعزامی ایران به یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای بین دانشگاهی جهان بامداد امروز عازم شهر میلان ایتالیا می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* برزیل - آلمان
* کاستاریکا - امارات

- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* جزایرسلیمان - ایران، ساعت 16
* لیبی - اروگوئه، ساعت 18

هفته نهم از دور انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه یک
* دانمارک - سوئد
* پرتغال - مجارستان
گروه 2:
* یونان - لتونی
* اسراییل - مولداوی
* لوکزامبورگ - سوییس
گروه 3
* جمهوری چک - لهستان
* اسلواکی - اسلوونی
گروه 4
* فنلاند - ولز
* لیختن اشتاین - آذربایجان
* روسیه - آلمان
گروه 5:
* ارمنستان - اسپانیا
* بلژیک - ترکیه
* استونی - بوسنی و هرزگوین
گروه 6
* بلاروس - قزاقستان
* اوکراین - انگلستان
گروه 7:
* اتریش - لیتوانی
* فرانسه - جزایر فارو
* صربستان - رومانی
گروه 8:
قبرس - بلغارستان
* مونته نگرو - گرجستان
* جمهوری ایرلند - ایتالیا

- دیدار رفت پلی‌آف انتخابی جام جهانی بین تیم برتر قاره اقیانوسیه و پنجمین تیم قاره آسیا امشب در ورزشگاه ملی شهر منامه بین تیم‌های بحرین و نیوزلند برگزار می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی فوتبال، امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* استرالیا - هلند
* ژاپن - اسکاتلند
* مالدیو - سریلانکا
* کویت - اردن
* نروژ - آفریقای جنوبی
* امارات - فلسطین
* آنگولا - مالت

- مسابقات کوراش قهرمانی جهان امروز با برگزاری رقابت‌های کوراش کاران در اوزان 60-، 66-، 73- و 81- در شهر "آلوشتا" اوکراین به پایان می رسد.

کد مطلب 961533

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