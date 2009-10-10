تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هجدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با دهم اکتبر سال 2009 میلادی.
- شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نشست امروز خود در مورد زمان برگزاری رقابتهای لیگ برتر و جلوگیری از تداخل با دیدارهای تیم ملی در مسابقات جام بزرگ قهرمانان تصمیمگیری میکند.
- مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* هند - عمان
* عراق - سوریه
* یمن - قطر
گروه D:
* قزاقستان - اردن
* ترکمنستان - امارات
گروه H:
* استرالیا - مالزی
- کاروان دانشجویان ورزشکار اعزامی ایران به یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای بین دانشگاهی جهان بامداد امروز عازم شهر میلان ایتالیا می شود.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* برزیل - آلمان
* کاستاریکا - امارات
- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیونها امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* جزایرسلیمان - ایران، ساعت 16
* لیبی - اروگوئه، ساعت 18
هفته نهم از دور انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه یک
* دانمارک - سوئد
* پرتغال - مجارستان
گروه 2:
* یونان - لتونی
* اسراییل - مولداوی
* لوکزامبورگ - سوییس
گروه 3
* جمهوری چک - لهستان
* اسلواکی - اسلوونی
گروه 4
* فنلاند - ولز
* لیختن اشتاین - آذربایجان
* روسیه - آلمان
گروه 5:
* ارمنستان - اسپانیا
* بلژیک - ترکیه
* استونی - بوسنی و هرزگوین
گروه 6
* بلاروس - قزاقستان
* اوکراین - انگلستان
گروه 7:
* اتریش - لیتوانی
* فرانسه - جزایر فارو
* صربستان - رومانی
گروه 8:
قبرس - بلغارستان
* مونته نگرو - گرجستان
* جمهوری ایرلند - ایتالیا
- دیدار رفت پلیآف انتخابی جام جهانی بین تیم برتر قاره اقیانوسیه و پنجمین تیم قاره آسیا امشب در ورزشگاه ملی شهر منامه بین تیمهای بحرین و نیوزلند برگزار می شود.
- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی فوتبال، امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* استرالیا - هلند
* ژاپن - اسکاتلند
* مالدیو - سریلانکا
* کویت - اردن
* نروژ - آفریقای جنوبی
* امارات - فلسطین
* آنگولا - مالت
- مسابقات کوراش قهرمانی جهان امروز با برگزاری رقابتهای کوراش کاران در اوزان 60-، 66-، 73- و 81- در شهر "آلوشتا" اوکراین به پایان می رسد.
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