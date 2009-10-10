تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هجدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با دهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نشست امروز خود در مورد زمان برگزاری رقابت‏های لیگ برتر و جلوگیری از تداخل با دیدارهای تیم ملی در مسابقات جام بزرگ قهرمانان تصمیم‏گیری می‏کند.

- مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه C:

* هند - عمان

* عراق - سوریه

* یمن - قطر

گروه D:

* قزاقستان - اردن

* ترکمنستان - امارات

گروه H:

* استرالیا - مالزی

- کاروان دانشجویان ورزشکار اعزامی ایران به یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای بین دانشگاهی جهان بامداد امروز عازم شهر میلان ایتالیا می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* برزیل - آلمان

* کاستاریکا - امارات

- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* جزایرسلیمان - ایران، ساعت 16

* لیبی - اروگوئه، ساعت 18

هفته نهم از دور انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه یک

* دانمارک - سوئد

* پرتغال - مجارستان

گروه 2:

* یونان - لتونی

* اسراییل - مولداوی

* لوکزامبورگ - سوییس

گروه 3

* جمهوری چک - لهستان

* اسلواکی - اسلوونی

گروه 4

* فنلاند - ولز

* لیختن اشتاین - آذربایجان

* روسیه - آلمان

گروه 5:

* ارمنستان - اسپانیا

* بلژیک - ترکیه

* استونی - بوسنی و هرزگوین

گروه 6

* بلاروس - قزاقستان

* اوکراین - انگلستان

گروه 7:

* اتریش - لیتوانی

* فرانسه - جزایر فارو

* صربستان - رومانی

گروه 8:

قبرس - بلغارستان

* مونته نگرو - گرجستان

* جمهوری ایرلند - ایتالیا

- دیدار رفت پلی‌آف انتخابی جام جهانی بین تیم برتر قاره اقیانوسیه و پنجمین تیم قاره آسیا امشب در ورزشگاه ملی شهر منامه بین تیم‌های بحرین و نیوزلند برگزار می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی فوتبال، امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* استرالیا - هلند

* ژاپن - اسکاتلند

* مالدیو - سریلانکا

* کویت - اردن

* نروژ - آفریقای جنوبی

* امارات - فلسطین

* آنگولا - مالت

- مسابقات کوراش قهرمانی جهان امروز با برگزاری رقابت‌های کوراش کاران در اوزان 60-، 66-، 73- و 81- در شهر "آلوشتا" اوکراین به پایان می رسد.