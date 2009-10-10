چهاردهمین جشنواره فیلم پوسان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این جشنواره فیلم کرهای "صبح بخیر رئیس جمهور" به کارگردانی جانگ جین روی پرده رفت. این فیلم کمدی داستان خیالی زندگی سه رئیس جمهور کره جنوبی است.
جاش هارتنت، داریو آرجنتو، ژان ژاک بینینه فیلمساز فرانسوی و رئیس هیئت داوران در مراسم افتتاحیه مهمترین جشنواره فیلم آسیا حضور داشتند. این جشنواره با بودجه هشت و نیم میلیون دلاری برگزار میشود، 98 فیلم این جشنواره برای اولین بار روی پرده میروند و فیلم چینی "پیام" به کارگردانی گائو کان شو در مراسم اختتامیه نمایش داده میشود.
فیلم سینمایی "مردی که گیلاسهایش را خورد" به کارگردانی پیمان حقانی در بخش جریانهای نو و اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر به کارگردانی شهرام مکری در بخش "پنجرهای رو به سینمای آسیا" به نمایندگی از سینمای ایران در این جشنواره حضور دارند.
"مردی که گیلاسهایش را خورد" امروز 9 اکتبر، 11 و 14 نمایش داده میشود، فیلم سینمایی "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" هم امروز و فردا و دوشنبه روی پرده میرود. "آندو- سی" فیلم کوتاه شهرام مکری هم در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه نمایش داده میشود.
فیلم سینمایی "عیار 14 " به کارگردانی پرویز شهبازی که در بخش پنجرهای به سینمای آسیا حضور دارد، نخستین نمایش بینالمللی را پشت سر میگذارد و یکشنبه و سهشنبه روی پرده میرود.
محمد احمدی کارگردان فیلمهای سینمایی "حقیقت گمشده" و "شاعر زبالهها" دیگر نماینده سینمای ایران در پوسان امروز برای حضور در این جشنواره به بوسان میرود. این سومین حضور احمدی در جشنواره فیلم پوسان است، وی سال 2002 با فیلم مستند "اسیر، انتظار..." در بخش مسابقه حضور داشت.
فیلم سینمایی "شاعر زبالهها" هم سال 2005 در بخش مسابقه این جشنواره روی پرده رفت، طرح فیلم "خاکستری" که متعلق به حسین مرتضائیان آبکنار است در بخش "طرح ترویج پوسان" پذیرفته شده و احمدی همزمان با برگزاری جشنواره فیلم پوسان برای جذب سرمایه گذار در این رویداد شرکت میکند.
جشنواره پوسان با نمایش 355 فیلم از 70 کشور در بخشهای مختلف جریانهای نو، پنجرهای به سینمای آسیا، سینمای جهان و بخش تازهتأسیس جایزه فلش فوروارد روزهای هشت تا 16 اکتبر در شهر بندری بوسان کره جنوبی برگزار میشود.
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