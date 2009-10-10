شکست کوثر لرستان مقابل داماش گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عصر روز جمعه در مصاف دو تیم داماش گیلان و کوثر لرستان که در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد تیم کوثر لرستان با سه گل مغلوب میهمان خود شد.

در این دیدار امین ترکاشوند(دو گل) و علی امیری برای تیم داماش گیلان گلزنی کردند.

همچنین در این دیدار یک گل توسط تیم کوثر لرستان به ثمر رسید که با تشخیص داور مسابقه مبنی بر آفساید بودن این گل پذیرفته نشد که این امر موجب اعتراض هایی از سوی تماشاگران لرستانی و مدیران تیم کوثر لرستان شد.

در این دیدار که با حضور حدود 15 هزار تماشاگر مشتاق لرستانی برگزار شد مربیگری تیم کوثر لرستان را "مصطفی قنبر پور" و مربیگری تیم داماش گیلان را مربی جنجالی فوتبال "فیروز کریمی" بر عهده داشتند.