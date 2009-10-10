کارکنان نیروی انتظامی سربازان راستین امام زمان (عج) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنیادی در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی در مدارس که صبح روز شنبه در دبیرستان البرز برگزار شد افزود: "در جهان سه نوع حکومت از جمله پادشاهی، دموکراسی و حاکمیت منبعث از خدا و عترت داریم که در این نوع از حکومت ولی فقیه استمرار ولایت رسول الله است و حکم او حکم خداست و تمرد از حکم او تمرد از حکم خداست".

این مقام در آموزش و پرورش تهران با بیان اینکه خدا پلیس هستی است گفت: "هیچ موجودی دستور تمرد از این الهه ناز را ندارد و کوچکترین تمرد از او موجب جایگزینی فرد دیگری از عالم هستی می شود".

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: یک دانش آموز تا صبح راحت نمی تواند بخوابد مگر اینکه چشمان این درجه داران بیدار باشد و از منازل و اداراتشان مواظبت و حراست کند.

بنیادی با تاکید بر اینکه باید حق پلیس در نظام جمهوری اسلامی به خوبی جا بیفتد گفت: " دانش آموز ما باید وقتی پلیس را که استاد نظام و نظم در جامعه هستند می بینند باید او را بر پدر خود ترجیح دهد. باید خود را ملزم بدانیم که از نیروی انتظامی شایسته تقدیر کنیم و خاک پای آنها را طوطیای چشم کرده و بر آن افتخار کنیم".