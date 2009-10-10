تیمهای مدیریت بحران در روستاهای علی آباد کتول مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب صبح شنبه در ستاد حوادث مترقبه شهرستان، هدف از تشکیل این تیمها را کمک به نهادینه شدن فرهنگ ایمنی و خود امدادی و تجمیع و نشر تجارب ارزنده عموم مردم در امر خود امدادی در حوادث و سوانح عنوان کرد.



وی افزایش آگاهی مردم برای کاهش اثرات بلایای طبیعی ضروری دانست و گفت: باید برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در جامعه آگاهی مردم افزایش یابد.

دنکوب با اشاره به نقش نیروهای امدادی گفت: آمادگی و حضور به موقع نیروهای امدادی و ستادی در محل وقوع حوادث، میزان خسارتهای احتمالی را به مقدار چشمگیری کاهش می‌دهد.

وی اظهار داشت: باید برای کاهش بلایای طبیعی ساختمانها و واحدهای مسکونی مستحکم ساخته شود تا در مقابل بلایای طبیعی ایستادگی کند، از این رو ساخت و سازهای غیر مجاز اطراف رودخانه ها به زودی با حکم دادگاه تخریب می شوند.

دنکوب افزود: جداول شهری علی آباد و فاضل آباد گنجایش سیلابهای بارندگی های اخیر را نداشتند و موجب اختلال در رفت و آمد و ترافیک شهری شدند که باید توسط شهرداری ها اصلاح شوند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح مسیر سیاه مرزکوه در محور محمد آباد کتول با توجه به سیلابهای اخیر و وارد آمدن خسارات مالی و جانی در دستور کار قرار گرفته است.

دنکوب از زحمات اعضای ستاد به جهت تلاش برای کاهش مخاطرات و مشکلات ناشی از حوادث غیر مترقبه در این شهرستان تشکر کرد.

فرماندار علی آبادکتول خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از تمام امکانات شهرستان، ضمن آموزش و اطلاع ‌رسانی عمومی به همه ‌‌ مردم، خدمات ارزنده دستگاه‌های ذیربط نیز منعکس شده و از زحمات آنان تقدیر می‌شود.

وی از ائمه جمعه و جماعات شهرستان نیز درخواست کرد تا نقش عبادات در کاهش بلایای طبیعی را به نحو مطلوب برای مردم تبیین کنند.

در آستانه کاهش بلایای طبیعی برنامه‌هایی در این هفته همچون توزیع تراکت، برگزاری مانور زلزله در مدارس و سخنرانی کارشناسان در جمع دانش آموزان در خصوص بلایای طبیعی در سطح شهرستان انجام می‌شود.

همچنین در خصوص کاهش بلایای طبیعی زنگ زدن در مدارس، برگزاری مانورهای امداد و نجات، رژه تیمهای امدادی و لجستیک و برگزاری نمایشگاه، فرهنگسازی در ادارات و ده ها برنامه دیگر صورت می‌گیرد.