ترافیک موسیقایی در تهران با سالن های نیمه خالی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی کردی ژوانا به سرپرستی سعدالله نصیری که از 15 مهر در تالار وحدت به روی صحنه رفته بود شب گذشته آخرین اجرای خود را برگزار کرد. البته به گفته سعدالله نصیری به دلیل دیر دریافت کردن مجوز برگزاری کنسرت، گروه ژوانا نتوانستند تبلیغات مناسبی برای جذب مخاطب داشته باشند و همین موضوع باعث شد تا بخش قابل توجهی از صندلی های سالن در هر سه شب خالی بماند.

ارکستر بزرگ کودکان ارف به سرپرستی مسعود نظر نیز به مناسبت روز جهانی کودک کنسرتی را 16 مهر ماه از ساعت 30/17 در تالار وحدت به روی صحنه برد. نوازندگان این کنسرت را کودکان و نوجوانان 4 تا 15 ساله به همراه تعدادی از مربیان شان تشکیل می دادند که در نوع خود جالب توجه بود.

گروه نوای مخالف دیگر گروهی بود که پنجشنبه و جمعه این هفته برای شهروندان تهرانی به روی صحنه رفت. برنامه این گروه که از ساعت 20 در سالن رودکی به روی صحنه رفت با وجود کیفیت مناسبی که داشت اما آن گونه که باید و شاید پر مخاطب نبود. کنسرت گروه نوای مخالف به سرپرستی مسعود نجفی در آوازهای ابوعطا و اصفهان به روی صحنه رفت و اجرایی قابل قبول را به نمایش گذاشت تا نشان دهد چرا در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر(سال 87) رتبه سوم بخش گروه نوازی را به دست آورده بود.

گروه موسیقی فاصله به سرپرستی آرش قاسمی نیز قطعاتی تلفیقی را با استفاده از موسیقی راک، پاپ و بلوز و همچنین موسیقی خراسان از 14 تا 16 مهر ماه در تالار بتهون خانه هنرمندان به روی صحنه برد.

هر چند بخش اعظمی از سالن های کنسرت در این اجراها آن هم در ابر شهری چون تهران خالی ماند اما شنیده شدن صدای موسیقی آن هم در شرایطی که نیمه اول امسال یکی از کم برنامه ترین سال ها برای اهالی موسیقی بوده است جای امیدواری دارد.