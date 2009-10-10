ابهام درنتیجه ماموریت ناسا برای برخورد با ماه/ همه درانتظار تصاویرهابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا اعلام کرده است برخورد فضاپیمای این سازمان و سکوی راکتی که به همراه داشته است با حفره ای در قطب جنوب ماه کاملا موفقیت آمیز بوده و به اندازه ای غبار و خاک را به فضا پرتاب کرده است تا بتوان از وجود آب در ماه آگاه شد.

آنتونی کولاپریت محقق و مسئول پروژه LCROSS می گوید: "ما اکنون اطلاعاتی که برای یافتن پاسخ سئوالهای متعدد خود درباره ماه نیاز داشتیم را در اختیار داریم."

به گفته وی تحلیل و بررسی کل اطلاعات به دست آمده از این ماموریت برای اثبات وجود آب در ماه به زمان نیاز دارد.

سازمان ناسا طی یک ماموریت 79 میلیون دلاری روز جمعه فضاپیمای LCROSS را به همراه سکوی راکت Centaur به سمت حفره کابیوس ماه پرتاب کرد و تصاویر آن را در هنگام برخورد به ثبت رسانده و به صورت مستقیم پخش کرد.

فضاپیمای LCROSS تجهیزاتی مانند دوربینهای مادون قرمز، دوربینهای نور مرئی، رادیومتر و طیف نگارهایی را با خود حمل می کرد تا به این شکل دانشمندان ناسا بتوانند توده خاک برخاسته از برخورد راکت با ماه را برای یافتن آب مورد بررسی دقیق قرار دهند.

با این همه تصاویری که ناسا بلافاصله پس از برخوردها منتشر کرد هیچ اثری از توده غبار را که انتظار می رفت تا 6 کیلومتری از سطح ماه به بالا پرتاب شود را در خود نداشت. به گفته جان مارمی معاون پروژه LCROSS با وجود اینکه تصاویر اولیه چندان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند اما این به آن معنی نیست که این ماموریت اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ناسا قرار نداده است.

تصاویر منتشر شده در سایت ناسا پس از برخورد مدارگرد LCROSS با حفره ماه

به گفته وی رصدخانه های زمینی نیز تایید کرده اند که پس از برخورد، توده های خاک را که از سطح ماه به فضا برخاسته است را مشاهده کرده اند. بر اساس گزارش سی ان ان، همچنین تلسکوپ فضایی هابل و مدارگرد اکتشافی ماه نیز به همراه هزاران تلسکوپ زمینی که در آن ساعت لنزهای خود را به سوی ماه نشانه گرفته بودند تصاویر این برخورد تاریخی را به ثبت رسانده اند.

با وجود توضیحات متعدد مقامات ناسا، نگاهی گذرا به خبرهای منتشر شده پس از برخورد مدارگرد ناسا با ماه در نشریات جهان نشان می دهد این برخورد در واقع نتوانسته است انتظارات مردمی را که بخشی بزرگ از آنها با شکل گیری این ماموریت مخالف بودند و همچنین بخشی از دانشمندان را برآورده کند تا جایی که در برخی از گزارشها ناسا متهم به هدر دادن سرمایه برای ماموریتی بی هدف و بی نتیجه شده است.

با این حال باید در انتظار بود تا تصاویری که توسط تلسکوپهای قدرتمندی مانند هابل به ثبت رسیده اند در دسترس عموم قرار گیرند تا نتیجه واقعی این ماموریت پر هزینه آشکار شود.