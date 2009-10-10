شاخصهای عملکرد پلیس خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری صبح شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: امروز پلیس، چشم نافذ ملت و دیدبان کشور است که با تغییر اساسی در ساختار خود، موفقیتهای قابل توجهی را در حوزه تامین امنیت و آرامش جامعه به دست آورده است.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی به بالاتر بودن شاخصهای عملکرد پلیس استان از میانگین کشور اشاره کرد و افزود: از موفقیتهای بارز پلیس این است که با انتخاب همیاران خود از پایین ترین سطح سنی جامعه، زمینه تحقق نظم درونی و پایدار در سالهای آینده را فراهم آورده است.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، این هفته را فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر مردم با وظایف پلیس در حوزه های مختلف و تقدیر از دست اندرکاران تامین امنیت و نظم در جامعه دانست.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی عطوفت با مردم و اقتدار در برخورد با افراد مخل آرامش و نظم عمومی را از ویژگی های پلیس خواند و گفت: نگاه علمی به موضوعات مختلف که ناشی از تغییر اساسی در ساختار پلیس است، همچنین تخصصی شدن فعالیتهای پلیس و برقراری ارتباط مناسب با مجامع علمی از دیگر ویژگی های پلیس است.

شمقدری به نقش ممتاز و موثر پلیس در فرهنگسازی اشاره کرد و افزود: امروز پلیس برنامه متناسب برای همه اقشار جامعه را تدوین کرده و با برنامه ریزی دقیق در این حوزه به نتایج چشمگیری در راستای فرهنگسازی دست یافته است.

وی استفاده از فناوری های نوین از جمله کنترل های تصویری و سیستمهای GPS را از دیگر ویژگی های پلیس خواند و گفت: در سالهای اخیر با حضور پلیس در جلسات و اطلاع رسانی به هنگام، تعامل پلیس با دستگاه های تخصصی و اجرایی استان به شدت تقویت شده که در راستای انجام وظایف ذاتی پلیس بسیار مهم و موثر است.

شمقدری گفت: پلیس با اتخاذ رویکرد مناسب، مردم را به عنوان پشتوانه خود تلقی می کند و با راه اندازی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و ارزیابی و نقد، تعامل مناسبی با مردم برقرار کرده است.