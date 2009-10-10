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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

براساس نظرسنجی AFC /

الاتحاد عربستان و ام صلال قطر به دیدار نهایی لیگ قهرمانان می رسند

الاتحاد عربستان و ام صلال قطر به دیدار نهایی لیگ قهرمانان می رسند

شرکت کنندگان در آخرین نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس تیمهای الاتحاد عربستان و ام صلال قطر را برای صعود به دیدار نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بیش از دو تیم ناگویا گرامپوس ایت ژاپن و پوهانگ کره جنوبی می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا اقدام به نظرسنجی در خصوص صعود تیم‌های برتر به دیدار نهایی لیگ قهرمانان این قاره کرده است.

در این نظرسنجی که شرکت کنندگان در آن حق دارند از بین گزینه‌های الف - ام صلال قطر- الاتحاد عربستان، ب- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - ام صلال قطر، ج- الاتحادعربستان - پوهانگ کره جنوبی و د- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - پوهانگ کره جنوبی به به یک گزینه رای بدهند، گزینه "الف" یعنی دو تیم عربی ام صلا و الاتحاد بیشترین رای را برای صعود به دیدار نهایی لیگ قهرمانان دارند.

بین بیش از 5 هزار و 300 نفری که تاکنون در نظرسنجی جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کرده‌اند بیش از 2 هزار و 280 نفر معادل 43 درصد آرا معتقدند تیم‌های ام صلال قطر و الاتحاد عربستان دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا را برگزار می کنند. بیش از یک هزار و 682 نفر معادل 32 درصد آرا نیز اعتقاد دارند تیم‌های ام صلال و ناگویا گرامپوس ایت ژاپن به دیدار نهایی این مسابقات صعود خواهند کرد.

کد مطلب 961743

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