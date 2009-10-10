دومین نمایشگاه گروهی عکس در حوزه هنری کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه صبح شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه، عکاسی را هنری ماندگار خواند که در آسیب شناسیِ نقاط ضعف و کمبودهای اجتماع به کمک صاحب نظران آمده است.

عباس سروری همچنین از هنرمندان خواست که در کنار فعالیتهای عملی، دانشهای نظری عکاسی را نیز در جهت تقویت هرچه بیشتر این هنر بیاموزند و این مهم را در سایه حضور مستمر و مداوم در کارگاه های آموزشی، استفاده از متد و روشهای عکاسی جدید و همچنین بهره گیری از اساتید و هنرمندان برجسته سازند.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه در ادامه از افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت پیشرفت کیفی هنر عکاسی در کرمانشاه توسط حوزه هنری خبر داد.

در حاشیه این نمایشگاه با حضور هنرمندان و عکاسان استان برخی از آثار حاضر در نمایشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.