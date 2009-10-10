  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

دومین نمایشگاه گروهی عکس در حوزه هنری کرمانشاه افتتاح شد

دومین نمایشگاه گروهی عکس در حوزه هنری کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه گروهی عکس با حضور هنرمندان و اساتید حوزه هنری استان کرمانشاه در نگارخانه سوره افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه صبح شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه، عکاسی را هنری ماندگار خواند که در آسیب شناسیِ نقاط ضعف و کمبودهای اجتماع به کمک صاحب نظران آمده است.

 

عباس سروری همچنین از هنرمندان خواست که در کنار فعالیتهای عملی، دانشهای نظری عکاسی را نیز در جهت تقویت هرچه بیشتر این هنر بیاموزند و این مهم را در سایه حضور مستمر و مداوم در کارگاه های آموزشی، استفاده از متد و روشهای عکاسی جدید و همچنین بهره گیری از اساتید و هنرمندان برجسته سازند.

 

رئیس حوزه هنری کرمانشاه در ادامه از افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت پیشرفت کیفی هنر عکاسی در کرمانشاه توسط حوزه هنری خبر داد.

 

در حاشیه این نمایشگاه با حضور هنرمندان و عکاسان استان برخی از آثار حاضر در نمایشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 961788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها