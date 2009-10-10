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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

اختصاص 180 میلیون تومان به تعمیر و پوششهای پلهای عابر در منطقه جنوب تهران

اختصاص 180 میلیون تومان به تعمیر و پوششهای پلهای عابر در منطقه جنوب تهران

رئیس واحد فنی معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه 16 از تعمیر و پوشش پلهای عابر هوایی منطقه با اعتبار 180 میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی گفت:‌ عملیات تعمیر و پوشش کامل پلهای عابر هوایی منطقه 16 از یک ماه قبل آغاز شده و این عملیات تا تعمیر و پوشش کلیه پل های منطقه همچنان ادامه دارد.

رئیس واحد فنی مهندسی معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه 16 افزود: تا کنون تعمیر پل های عابر ناحیه 1 شامل ترمیم سقف در دست اقدام بوده که طی روزهای اخیر به اتمام رسید.

بخشی اظهار داشت: با توجه به اینکه سقفهای این پلها به طور معمول پلاستیکی است بر اثر وزش باد و آفتاب و یا در سرقت آسیب می بیند که ما مجبوریم این عملیات را هر ساله بر روی پلهایی که نیاز به تعمیر دارد اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ حدود 20 درصد از پلهای منطقه 16 پوشش ندارند که نصب پوشش برای آنها در دست اقدام است.

کد مطلب 961798

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