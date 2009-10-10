قول صعود به لیگ برتر نمی دهم/ایرانجوان آینده خوبی در پیش دارد

ناصر ابرهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ایرانجوان تیم خوبی است و نیازمند سازندگی است و سازندگی یک تیم به امکانات زیادی نیاز دارد و ایرانجوان که تاکنون از این امکانات محروم بوده است، برای ساخته شدن به زمان نیاز دارد .

وی با بیان اینکه تیم با مشکل زمین تمرین روبروست، اظهار داشت: از تیمی که از کمترین امکانات برخوردار است نمی توان انتظار داشت یک شبه دچار تحول و راهی لیگ برتر شود.

سرمربی ایرانجوان بوشهر در مورد پیش بینیش از جایگاه تیمش در رده بندی پایان فصل گفت: اگر روند فعلی ادامه یابد، می توانیم در ردیف پنج تیم برتر قرار گیریم.

ابراهیمی بابیان اینکه دو سوم بازیکنان تیم بومی هستند، اضافه کرد: بومی یا غیربومی بودن بازیکنان اهمیت زیادی ندارد اما از آنجا که بازیکنان مستعد بوشهری به دلیل برخی کم توجهیها و نبود امکانات جذب استان های دیگر می شوند، سرمایه گذاری ویژه روی این بازیکنان ضروری است .

وی ادامه داد: شرایط باشگاه بطور چشمگیری بهبود یافته و اکنون توانایی جذب بازیکنان خوب دسته یکی و لیگ برتری را داریم .

ابراهیمی گفت: فصل گذشته با همه مشکلات ایرانجوان را به مسابقات نهایی رساندم ولی مشکلات مالی و وعده های تحقق نیافته مسئولان باشگاه و تیم به بازیکنان باعث شد تیم به لیگ دسته یک صعود نکند .

ایرانجوان بوشهر دیگر تیم پرهوادار و قدیمی بوشهر در لیگ یک کشورمان قرار دارد این تیم در هفته نخست با نتیجه 3 بر یک داماش لرستان را شکست داد.