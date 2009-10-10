  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

ناصر ابراهیمی:

قول صعود به لیگ برتر نمی دهم/ایرانجوان آینده خوبی در پیش دارد

قول صعود به لیگ برتر نمی دهم/ایرانجوان آینده خوبی در پیش دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی ایرانجوان بوشهر گفت: با توجه به امکانات موجود باشگاه ایرانجوان بوشهر قول صعود به لیگ برتر را به هواداران نمی دهم.

ناصر ابرهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ایرانجوان تیم خوبی است و نیازمند سازندگی است و سازندگی یک تیم به امکانات زیادی نیاز دارد و ایرانجوان که تاکنون از این امکانات محروم بوده است، برای ساخته شدن به زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تیم با مشکل زمین تمرین روبروست، اظهار داشت: از تیمی که از کمترین امکانات برخوردار است نمی توان انتظار داشت یک شبه دچار تحول و راهی لیگ برتر شود.

سرمربی ایرانجوان بوشهر در مورد پیش بینیش از جایگاه تیمش در رده بندی پایان فصل گفت: اگر روند فعلی ادامه یابد، می توانیم در ردیف پنج تیم برتر قرار گیریم.

ابراهیمی بابیان اینکه دو سوم بازیکنان تیم بومی هستند، اضافه کرد: بومی یا غیربومی بودن بازیکنان اهمیت زیادی ندارد اما از آنجا که بازیکنان مستعد بوشهری به دلیل برخی کم توجهیها و نبود امکانات جذب استان های دیگر می شوند، سرمایه گذاری ویژه روی این بازیکنان ضروری است.

وی ادامه داد: شرایط باشگاه بطور چشمگیری بهبود یافته و اکنون توانایی جذب بازیکنان خوب دسته یکی و لیگ برتری را داریم.

ابراهیمی گفت: فصل گذشته با همه مشکلات ایرانجوان را به مسابقات نهایی رساندم ولی مشکلات مالی و وعده های تحقق نیافته مسئولان باشگاه و تیم به بازیکنان باعث شد تیم به لیگ دسته یک صعود نکند.

ایرانجوان بوشهر دیگر تیم پرهوادار و قدیمی بوشهر در لیگ یک کشورمان قرار دارد این تیم در هفته نخست با نتیجه 3 بر یک داماش لرستان را شکست داد.

کد مطلب 961815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها