130 دفتر I.C.T روستایی در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی قمری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 534 هزار و 938 رکورد و اطلاعات پستی در استان توسط شرکت پست و با همکاری بیش از 70 نفر از نیروهای این شرکت به هنگام سازی سازی شده است.

وی یادآور شد: 254 هزار رکورد مشترک برق، 11 هزار رکورد مشترک آب و راه اندازی سرویس پست ویژه در شهرستان ارومیه و 17 مرز شهرستان از عمده اقدامات شرکت پست استان در سال جاری بود.

معاون امور پست شرکت پست آذربایجان غربی گفت: در سال جاری نصب کدپستی در شهرهای خوی، مهاباد، سلماس، بوکان به پایان رسید و تا آخر سال نیز در بقیه مناطق استان عملیاتی می شود.

قمری اضافه کرد: در سال جاری 43 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی و 14 شبکه رهگیری مرسولات پستی در سال جاری تاکنون اجرا شده است.

معاون امور مالی شرکت پست آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: 14 میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی در سال جاری در شرکت پست آذربایجان غربی جذب شد.

حمید رضا چارقدچی افزود: بر اساس این اعتبار پنج طرح ساماندهی ساختمانهای اداری شرکت پست در استان، ساماندهی خدمات پستی، آموزش، فناوری و ساماندهی تجهیزات اداری در سال جاری اجرا می شود.