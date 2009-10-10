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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

130 دفتر I.C.T روستایی در آذربایجان غربی احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور پست شرکت پست آذربایجان غربی گفت: 377 دفتر I.C.T روستایی در شش ماهه نخست امسال در استان ایجاد شده است که تا پایان سال جاری این تعداد به 500 دفتر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی قمری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 534 هزار و 938 رکورد و اطلاعات پستی در استان توسط شرکت پست و با همکاری بیش از 70 نفر از نیروهای این شرکت به هنگام سازی سازی شده است.

وی یادآور شد: 254 هزار رکورد مشترک برق، 11 هزار رکورد مشترک آب و راه اندازی سرویس پست ویژه در شهرستان ارومیه و 17 مرز شهرستان از عمده اقدامات شرکت پست استان در سال جاری بود.

معاون امور پست شرکت پست آذربایجان غربی گفت: در سال جاری نصب کدپستی در شهرهای خوی، مهاباد، سلماس، بوکان به پایان رسید و تا آخر سال نیز در بقیه مناطق استان عملیاتی می شود.

قمری اضافه کرد: در سال جاری 43 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی و 14 شبکه رهگیری مرسولات پستی در سال جاری تاکنون اجرا شده است.

معاون امور مالی شرکت پست آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: 14 میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی در سال جاری در شرکت پست آذربایجان غربی جذب شد.

حمید رضا چارقدچی افزود: بر اساس این اعتبار پنج طرح ساماندهی ساختمانهای اداری شرکت پست در استان، ساماندهی خدمات پستی، آموزش، فناوری و ساماندهی تجهیزات اداری در سال جاری اجرا می شود.

کد مطلب 961820

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