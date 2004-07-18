احتمال حضور يك مربي جديد در تيم ملي اميد بسكتبال وجود دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" سازمان تيمهاي ملي درحال بررسي جوانب امراست تا درصورت نيازيك مربي ديگررابه تركيب مربيان اين تيم اضافه كند. درحال حاضر فقط عباس آقا كوچكي دركنار بوسيناك تمرينات اين تيم را برعهده دارد. پيش از اين عباس مرشدي هم در جمع مربيان حضور داشت كه به علت حضور درتيم اهوازي ازسمت خود درتيم اميد عذرخواهي كرد. داريوش نبوي مدير فني تيم اميد هم چندي پيش استعفاي خود را اعلام كرد.

شايان ذكراست كه عباس آقا كوچكي تنها مربي داخلي تيم اميد، بازيكنان اين تيم را بسيار آماده و با انگيزه مي داند كه با تلاش هر چه تمامتر، تمرينات را پشت سرمي گذارند.

بازيهاي تداركاتي جوانان و اميدها

تيم ملي بسكتبال جوانان سه بازي تداركاتي را پيش روي دارد. اين تيم امروز يكشنبه ساعت 17 به مصاف صبا باتري مي رود. فردا دوشنبه در همين ساعت صنام را ملاقات خواهد كرد و روز شنبه هفته آينده ساعت 17 پيام زنجان را پيش رو خواهد داشت كه اين بازيها درتالار بسكتبال آزادي تهران برگزار خواهد شد.

تيم ملي اميد كشورمان نيزدو بازي تداركاتي انجام خواهد داد. ابتدا درروز دوشنبه ( فردا) با تيم دخانيات درتالار بسكتبال دخانيات روبروخواهد شد و سپس درروز پنجشنبه آينده دريك بازي تداركاتي به مصاف تيم ملي بزرگسالان خواهد رفت.

بهشتي درتيم بسكتبال دانشگاه آزاد

علي بهشتي بازيكن تيم ملي بسكتبال اميد با دانشگاه آزاد اسلامي قرار داد بست. اين بازيكن كه پس ازانحلال تيم بسكتبال ايران نارا تمرينات خود را با تيم صنام پي گرفته بود با اين تيم از نظر مالي به توافق نرسيده و نهايتا ازصنامي ها جدا شد. بهشتي درپي پيشنهاداتي كه ازچند باشگاه داشت، درتمرينات تيم بسكتبال دانشگاه آزاد اسلامي حضوريافته وپس ازآنكه چند جلسه تمرين را با اين تيم پشت سرگذاشت با دست اندركاران اين تيم به توافق رسيد. بهشتي دليل اصلي بستن قرار داد با اين تيم را ، قرارگرفتن در تركيب اصلي و ثابت عنوان كرده است.