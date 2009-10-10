تنها 5 درصد از ساخت و سازهای کشور صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن اظهار داشت: با توجه به گسترش روزافزون تولید صنعتی مسکن در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهکار رشد کیفی و کمی صنعت ساختمان می توان از این الگو در کشور ایران که با رشد روزافزون جمعیت و انباشت تقاضای مسکن به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات جامعه روبرو است بهره برد.

ایرج رهبر افزود: البته ساخت و ساز صنعتی از مدتها قبل در کشور شروع به کار کرده و آنچه مهم به نظر می رسد این است که هم اکنون ساخت صنعتی مسکن در کشور کمتر از 5 درصد است که با پیگیری های انجمن صنفی انبوه سازان مسکن سیستمهای مختلف ساخت و ساز صنعتی معرفی و مورد تائیید مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان قرار گرفته و اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصول تولید صنعتی مسکن استفاده از تجهیزات، مصالح و مهندسی مدرن و روزآمد است، افزود: استفاده از فناوری های نوین در هر صنعت یکی از شاخصه های توسعه یافتگی محسوب می شود و باید با ایجاد همایش و نمایشگاههای تخصصی و علمی به سوی آشنایی و استفاده بیشتر از این فناوریها گام برداریم.

وی افزود: ساخت و ساز صنعتی مسکن نوعی تحول ساختاری و گذرا از روشهای سنتی و منسوخ به روشهای صنعتی و تولید انبوه است لذا در این برهه زمانی، همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی می تواند عامل مهم پیشرفت دراین صنعت باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تاکید کرد: راهکارهای اصلی صنعتی شدن ساخت وساز در کشور داشتن برنامه های کارشناسی شده کوتاه مدت و درازمدت است که در قالب حمایتهای قانونی تضمین شده بتواند انگیزه خوبی برای سازندگان به وجود آورد به طوری که عزل و نصب مسئولین که تصمیم گیرنده اصلی هستند باعث تغییر اساسی و اصلی در برنامه ها نشود، چرا که این مسئله موجب امنیت سرمایه گذاری که خواسته دیرینه و به حق سرمایه گذاران بوده نیز است.

به گفته وی حمایت دولت در هر کاری که تدوین کننده طرح و لوایح آن است و یا کارهایی که مستقیما در آن دخالت ندارد، ولی ملزم به رعایت همان طرح و لوایح هستند، بی تردید موثر و کارساز خواهد بود واصولا بخش خصوصی در صورت داشتن چنین پشتوانه ها و حمایت ها قطعا با دلگرمی بیشتری به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.

رهبر برپایی چنین نمایشگاههایی که با برگزاری همایشهای کاربردی و با حضور عوامل موثر این صنعت همزمان است را عامل پویایی و هدایت و تحرک کسانی که به دنبال ساخت وساز صنعتی هستند دانست و عنوان کرد: برپایی نمایشگاههایی که تکراری نباشد و بتواند نیازهای جامعه را در سطوح مختلف جوابگو باشد کاملا مفید خواهد بود.

به گفته وی فناویهای نوین ساخت و ساز که از دستآوردهای کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا است برخوردار از استانداردهای بین المللی و اغلب به دست متخصصان داخلی کشورمان بومی سازی و برای استفاده داخل کشور هماهنگ می گردد که این مسئله بدون شک با استانداردهای مجاز دنیا مطابقت دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن در پایان تصریح کرد: بنابراین برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب که همان ساخت و ساز با کیفیت و کمیت قابل قبول که جوابگوی نیاز جامعه باشد احتیاج به همدلی و اعتماد و برنامه ریزی های کارشناسی شده با اعمال نظرات گروههای مرتبط و موثر در بخش دولتی و خصوصی با ایجاد اطمینان و امنیت در بخش سرمایه گذاری و همکاری نزدیک بین بخش دولتی و خصوصی دارد.

اولین نمایشگاه تجهیزات و فناوریهای نوین ساخت و تولید صنعتی مسکن از 25 لغایت 28 آبان ماه امسال در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران گشایش می یابد.