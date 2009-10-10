به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام به عنوان گسترده‌ترین عرصه مشارکت نقاشان مسلمان سراسر دنیا، آذر ماه برگزار می‌شود.

کشورهای آذربایجان، اردن، ارمنستان، الجزایر، اندونزی، ایتالیا، بحرین، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین،‌ پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چین، روسیه، رومانی، سریلانکا، سودان، سوریه، سوئیس، عراق، عربستان سعودی، عمان، غنا، فلسطین، قزاقستان،‌قطر، کویت، لبنان، مالزی، مراکش، مصر، مکزیک، نیجریه، هلند، هندوستان، یمن و یوگسلاوی در این دو سالانه حضور دارند.

کلیه متقاضیان و هنرمندان جهت دریافت متن فراخوان، فرم شرکت در پنجمین دوسالانه بین المللی نقاشی ماصر جهان اسلام و اطلاعات تکمیلی می‌توانند به سایت WWW.CAIW.IR مراجعه کنند.