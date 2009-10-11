نمایی از تلویزیونهای آینده / عرضه تلویزیون هشت هزار یورویی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در این خصوص فومیو اوتسوبو رئیس پاناسونیک یکی از بزرگترین شرکتهای دنیا در بخش الکترونیک مصرفی اظهار داشت: "انقلاب سبز به شدت در عمق صنعت تولید تلویزیون و رایانه نفوذ کرده است."

نمایشگاه Ceatec بزرگترین نمایشگاه ژاپن برای معرفی تازه های دنیای دستگاههای تلویزیون است. رئیس پاناسونیک در خصوص سازگار پذیری دستگاههای تلویزیون و نمایشگرها با محیط زیست توضیح داد: "کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی به ترتیب 25، 14 و 28 درصد از بازار این فناوری را جذب می کنند. این بدان معنی است که 67 درصد از مجموع این بازار در اختیار این سه منطقه است. اما در سال 2015 این رقم به سبب رشد مصرف بازارهای نوظهوری چون چین، هند، روسیه، ویتنام و نیجریه به 50 درصد تنزل خواهد کرد. بنابراین اگر کاری انجام ندهیم تا 30 سال آینده منابع مس، تا 15 سال آینده نقره و تا 6 سال آینده تمام منابع ایندیوم ما به پایان می رسد. ایندیوم فلزی است که برای ساخت تلویزیونهای LCD از آن استفاده می کنیم."

در این راستا تولید کنندگان بزرگ به فکر استفاده از فناوری سازگار با محیط زیست در تولید این دستگاهها افتاده اند. به این ترتیب جهان در آستانه شروع "انقلاب سبز" است.

مقوله محیط زیستی، انتشار گازهای گلخانه ای در حد صفر و توسعه پانلهای خورشیدی نصب شده بر روی دستگاههای الکترونیکی یکی از مقولات مورد توجه شرکت کنندگان در نمایشگاه Ceatec 2009 است.

مقوله دیگری که در این نمایشگاه بسیار مورد توجه علاقه مندان قرار گرفت، توسعه نسل تلویزیونهای سه بعدی است. سونی، توشیبا، پاناسونیک، شارپ و میتسوبیشی اعلام کردند که تا سال 2010 تلویزیونهای سه بعدی را عرضه خواهند کرد.

همچنین ظرف چند ماه آینده پخش کننده های "دی. وی. دی" سه بعدی "پرتو- آبی" نیز وارد بازار می شوند.

به گزارش مهر، از دیگر تازه های این نمایشگاه، معرفی پانلهای تلویزیونی غول پیکر است. به طوری که در این نمایشگاه پاناسونیک یک نمونه آزمایشی از تلویزیون 102 اینچی با وضوح تصویر 4 برابر بیشتر از تلویزیونهای Full HD را معرفی کرد. نمایشگرهای Full HD به پانلهایی گفته می شود که وضوح تصویر آنها 7680 در 4320 پیکسل است.

همچنین توشیبا تلویزیون Cell Tv خود را به معرض نمایش گذاشت. نمونه آزمایشی این تلویزیون سال گذشته معرفی شده بود و قرار است از ماه دسامبر عرضه آن در ژاپن آغاز شود.

این تلویزیون 55 اینچی یک میلیون ین ژاپن (حدود 8 هزار یورو) قیمت دارد. قیمت بالای این تلویزیون به این دلیل است که در داخل این دستگاه، رایانه ای در نظر گرفته شده که از پردازشگر "سل" برخوردار است. این پردازشگر در PlayStation 3 محصول سونی نیز به کار رفته است. همچنین این تلویزیون دارای یک هارد دیسک سه ترابایتی است که می تواند به طور همزمان بیش از 30 ساعت از برنامه های کانالهای مختلف تلویزیونی را با وضوح تصویر بسیار بالا ضبط کند.

این تلویزیون می توانند به اینترنت متصل شود و روی وب فیلمها را جستجو کرده و در کمتر از چند هزارم ثانیه آنها را پردازش کرده و وضوح تصویر آنها را برای پخش روی نمایشگر 55 اینچی افزایش دهد.