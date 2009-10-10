کاوشهای باستان شناسی در سردشت پایان یافت

بهمن کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در سردشت اظهار داشت: در این کاوشها که با هدف دسترسی به نوع معماری دوران حکومت ماناها از اول شهریورماه آغاز شده بود 14 نفر از باستان شناسان با تخصصهای استخوان شناسی، نقشه برداری و مرمت کاری مشارکت داشتند.

وی ادامه داد: در کاوشهای جدید که در سطح 600 متر مربع صورت گرفت آجرهایی با خطوط میخی و نقاشی با موضوعات اساطیری شامل انسانهای بالدار، الهه ها، باورها، درخت زندگی اشکال هندسی و گیاهی و اشیای سفالی متعلق به دوران ماناها بدست آمد.

تپه باستانی ربط متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است و کاوشهای باستانی در آن از سال 84 شروع شده است.