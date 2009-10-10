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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

لیگ برتر تیراندازی باکمان/

دور برگشت لیگ با صدر نشینی فولاد ماهان آغاز شد

دور برگشت لیگ با صدر نشینی فولاد ماهان آغاز شد

دور برگشت لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته ریکرو مردان و به میزبانی تیم پارس جنوبی در ورزشگاه شهدای درکه تهران برگزار شد که تیم فولاد ماهان سپاهان موفق شد صدر جدول را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت این مسابقات با حضور تیم های، پرسپولیس، پارس جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فولاد ماهان سپاهان، کیش و سرمایه گزاری مس سرچشمه و در مسافت 70 متر برگزار شد که در پایان این هفته تیم فولاد ماهان سپاهان با کسب 31 امتیاز در صدر قرارگرفت.

روزگذشته و در پایان این هفته از مسابقات پارس جنوبی با 28 امتیاز مکان دوم و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با 21 امتیاز رده سوم را در اختیار گرفت. تیم های پرسپولیس ،کیش و سرمایه گزاری مس سرچشمه در مکانهای بعدی کمان ریکرو مردان قرار دارند. مسابقات دور برگشت لیگ کامپوند مردان به هفته آینده موکول شد. نتایج هفته اول دور برگشت رشته ریکرو بدین شرح اعلام شده است:

* دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1- فولاد ماهان سپاهان 5
* پرسپولیس 6- کیش صفر
* سرمایه گزاری مس سر چشمه 1-  پارس جنوبی 5

کد مطلب 961902

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