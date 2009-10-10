تنها راه حل برون رفت از مشکل بیکاری افزایش حجم سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالعلی یوسفی پیش از ظهر شنبه درجلسه انتخاب نمایندگان کارفرما در هیئتهای حل اختلاف این سازمان، حمایت دولت در خصوص تامین اعتبار لازم برای ایجاد کارآفرینی و توسعه سرمایه گذاری را خواستار شد و اظهار داشت: طی سالهای گذشته منابع مالی خوبی در قالب طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده به استان اختصاص یافته که تحرک اقتصادی منطقه را به دنبال داشته است.

وی نرخ بالای موالید در دهه 60 را یکی از پارامترهای رشد بیکاری دانست و گفت: اکنون آن افراد وارد بازار کار شده و این نسبت در بین زنان بیکار نمود بیشتری دارد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه از سرمایه گذاران خواست تا به مساعی و کمک دولت نسبت به سرمایه گذاری در بخشهای جدید اقدام کرده و به کار آفرینی توجه بیشتری داشته باشند.

در این جلسه 14 نفر از نمایندگان کارفرما با کسب حداکثر آراء به عنوان اعضای هیئتهای حل اختلاف سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه انتخاب شدند.