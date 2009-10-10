همگرایی ملی مقدمه لازم برای رسیدن به وحدت ملی است

امیرمحبیان درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای دستیابی به وحدت در جامعه، اظهار داشت: به نظر می رسد که وحدت ملی درجامعه یک هدف کلان است که باید قبل از رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرد.

وی همگرایی ملی را مقدمه ای لازم برای دستیابی به وحدت ملی دانست و افزود: همگرایی ملی فرایندی است که برای رسیدن به آن باید جریانات سیاسی برسرنکاتی با یکدیگر به توافق برسند تا بوسیله این توافقات جریانات سیاسی به همگرایی درجامعه نائل شوند.

*عملکرد نخبگان مایه اختلاف در جامعه نشود

عضو موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که درحال حاضرتحقق همگرایی مشکل مردم نیست بلکه مسئله این است که دربین نخبگان سیاسی به نوعی همگرایی دست یابیم به گونه ای که عملکرد آنان مایه اختلاف در جامعه نشود، والا مردم هدفشان روشن است واختلافات ریشه ای در مورد آن ندارند.

وی با اشاره به شرایط بوجود آمدن همگرایی در بین نخبگان سیاسی جامعه، عنوان کرد: در این راستا ابتدا باید بر روی اهداف ومفاهیم اولیه به توافق برسیم ومشخص نمائیم که به دنبال چه اهدافی در جامعه هستیم چراکه اگر اهداف واحدی نداشته باشیم طبیعتا سایر موارد هم نمی تواند به تحقق وحدت ملی در جامعه کمکم نماید.

این تحلیگر مسائل سیاسی تصریح کرد: وحدت در هدف ومفاهیم اولیه مورد توافق می تواند ما را به سمت نوعی وحدت عملی درجامعه سوق دهد.

* وحدت به این معنی نیست که همه به یک گونه بیندیشند

وی با بیان اینکه رسیدن به وحدت وهمگرایی در بین نخبگان به این معنا نیست که جامعه ونخبگان را به سمتی ببریم که همه به یک گونه بیاندیشند، که این خود امری ناشدنی است، گفت : ابتدا باید وجود ایده های مختلف، استقلال رای افراد وهویتهای متفاوت را در جامعه به رسمیت بشناسیم و سپس با استفاده از تضارب آراء موجود در جامعه به وحدت ملی دست یابیم.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت با تاکید براینکه وجود ایده های مختلف،استقلال رای افراد وهویتهای متفاوت در جامعه به هیچ وجه مخل رسیدن به وحدت ملی نیست، عنوان کرد: آن چیزی که در جامعه مخل رسیدن به همگرایی و وحدت ملی است این است که با وجود گفتگوهایی که می کنیم عده ای خود را ملزم به آن ندانند و"همه باهم" را "به همه بامن" تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: نخبگان سیاسی باید همگرایی و وحدت ملی را نتیجه یک فرآیند بدانند نه نقطه شروع چراکه اگر آن را نقطه شروع مباحث خود بدانند در همان ابتدا شکافهایی ناشی از اختلاف سلایق بوجود خواهد آمد ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اختلاف سلایق دارای اهداف ومنافع مشترکی هستیم که منطبق با منافع ملی ما است و در چارچوب قواعدی بعنوان قانون عمل نمودیم، در آن صورت است که مجموعه موارد مذکور ما را به سوی همگرایی و وحدت در جامعه رهنمون خواهد شد.

محبیان در ادامه سخنانش به دغدغه کنونی طیفهای سیاسی در جامعه اشاره کرد وافزود: به دغدغه کنونی طیفهای سیاسی در جامعه به دوصورت می توان پرداخت ، یکی در سطح "آرمانی" ودیگری در سطح "سیاست عملی" که چندان هم با آرمانها تطابق ندارد.

*برخی جریانهای سیاسی درجامعه درپی حذف یکدیگرند

وی ادامه داد: درسطح آرمانی برخی از احزاب درجامعه در چارچوب وحدت ملی عمل می نمایند اما در سطح سیاست عملی باید گفت که جریانهای موجود تلاش می کنند که به نوعی یکدیگر را حذف کنند و هر زمان که در این مسئله به توفیقی دست پیدا نمی کنند موضوع وحدت ملی را در جامعه دنبال می کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید برلزوم تحقق جریان همگرایی در بستر واقعیات، گفت: ابتدا باید سعی کنیم که احساس شود جریان موجود درحال حرکت به سمت نوعی توازن معقول است چراکه اگر احساس شود جریانی در جامعه به سمت قدرت وغصب آن پیش می رود همگرایی درجامعه محقق نخواهد شد.

* درحال حاضر عقلانیت به حداقل کاهش یافته وافراطی گری ارزش شده است

وی افزود: مسئله مهم دیگری که در این رابطه باید به آن توجه کرد این است، در فضایی که عقلانیت به حداقل ممکن کاهش یافته وافراطی گری به ارزش تبدیل شده است دیگر نمی توان به تحقق وحدت ملی اندیشید لذا نخبگان سیاسی باید به سمتی بروند که فضا را آرام نمایند تا در این فضا افراد بجای داد زدن گفتگو کنند .

عضو موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به اثرات سوء تداوم وضع موجود درجامعه اشاره کرد و یادآورشد: تداوم فضای موجود در جامعه به تشدید اختلافات و تنشهای سیاسی دامن خواهد زد به گونه ای که شکاف ایجاد شده دربین نخبگان بستر کاهش سرمایه های سیاسی- اجتماعی جامعه را نیز فراهم خواهد آورد.

محبیان در پایان با بیان اینکه در این صورت صحنه بازی دیگر صحنه بازی بزرگان نخواهد بود و به راحتی کوچک های تندرو بزرگان آرام و معتدل را از میدان به در خواهند کرد، تصریح کرد: این موضوع هزینه های سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.