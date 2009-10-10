والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان به میزبانی مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی روز شنبه در خصوص این رقابت ها عنوان کرد: مسابقات قهرمانی والیبال نشسته جوانان جهان از یازدهم لغایت هجدهم آبان ماه انجام می شود و علاوه بر ایران، کشورهای برزیل، روسیه، آلمان، کرواسی، بوسنی، قزاقستان و عراق نیز در این بازی ها شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: نخستین دوره این رقابت ها درسال 2005 و به میزبانی اسلوونی برگزار شد که تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد و دومین دوره این مسابقات نیز در سال 2007 و در کشور برزیل صورت پذیرفت که تیم ایران مجدداً مقام اول را کسب کرد.

رئیس انجمن والیبال نشسته کشور تأکید کرد: هم اکنون اعضای تیم ملی والیبال نشسته در اردوهای آمادگی این مسابقات به سر می برند و همچنین به منظور کسب آمادگی بیشتر تیم کشورمان از تیم ملی روسیه جهت انجام سه دیدار دوستانه نیز دعوت به عمل آمده است.

رضایی درپایان اظهار داشت: کلیه اقدامات براساس ضرورت سیستم جهانی برای میزبانی این مسابقات از جمله مکاتبات، بازدید و آماده سازی سالن و اقدامات مربوط به روادید در ایران در حال انجام است.