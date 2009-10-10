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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان به میزبانی مشهد برگزار می شود

والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان به میزبانی مشهد برگزار می شود

سومین دوره رقابت های قهرمانی والیبال نشسته جوانان جهان به میزبانی ایران در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی روز شنبه در خصوص این رقابت ها عنوان کرد: مسابقات قهرمانی والیبال نشسته جوانان جهان از یازدهم لغایت هجدهم آبان ماه  انجام می شود و علاوه بر ایران، کشورهای برزیل، روسیه، آلمان، کرواسی، بوسنی، قزاقستان و عراق  نیز در این بازی ها شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: نخستین دوره این رقابت ها درسال 2005 و به میزبانی اسلوونی برگزار شد که تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد و دومین دوره این مسابقات نیز در سال 2007 و در کشور برزیل صورت پذیرفت که تیم ایران مجدداً مقام اول را کسب کرد.

رئیس انجمن والیبال نشسته کشور تأکید کرد: هم اکنون اعضای تیم ملی والیبال نشسته در اردوهای آمادگی این مسابقات به سر می برند و همچنین به منظور کسب آمادگی بیشتر تیم کشورمان از تیم ملی روسیه جهت انجام سه دیدار دوستانه نیز دعوت به عمل آمده است.

رضایی درپایان اظهار داشت: کلیه اقدامات براساس ضرورت سیستم جهانی برای میزبانی این مسابقات از جمله مکاتبات، بازدید و آماده سازی سالن و اقدامات مربوط به روادید در ایران در حال انجام است.

کد مطلب 961967

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