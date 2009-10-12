سرانجام شهرک جوانان مهریز به گورستان ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، روزی نیست که در صفحه حوادث روزنامه ها شاهد دستگیری کلاهبردار زمین خوار یا کلاهبردار از آب درآمدن مالکان اراضی فلان منطقه و ... نباشیم اما کمتر موردی از کلاهبرداری ارگانی یا نهادی در این زمینه بوده ایم.

این گزارش شاید برای نخستین بار باب جدیدی از اقدام نادر شهرداری یک شهر در فروش اراضی یک قبرستان به مردم یک شهر باشد که البته امیدواریم این امر تبدیل به الگو برای سایر مناطق کشور نشود و در راستای نهادینه سازی یک فرهنگ برنیامده باشیم.

داستان شهرکی که سرانجام آن به گورستان ختم شد از این قرار است که حدود 18 ماه پیش شهرداری مهریز با انتشار اطلاعیه‌ ای اقدام به فروش بخشی از اراضی شهرداری این شهر کرد و تبلیغات گسترده ای در راستای فروش اراضی شهرکی به نام "شهرک جوانان" انجام داد.

به دنبال انتشار این اطلاعیه بسیاری از جوانان کارگر و کارمند و سایر اقشار کم درآمد شهرستان مهریز که این فرصت را برای خود و خانواده‌ هایشان فرصتی طلایی تلقی کردند به هر ریسمانی چنگ زدند تا بتوانند مبلغ مورد نیاز برای خرید این اراضی را تهیه کنند.

این اراضی بر اساس متراژ و موقعیت به قطعات 9 و 12 میلیون تومانی تقسیم شد و عده زیادی در این شهرک سازی نافرجام مشارکت کردند.

اما پس از 18 ماه و با رفت و آمدهای بسیار برای گرفتن جواز ساخت، کاشف به عمل آمد که این اراضی متعلق به گورستان است و سازمان مسکن و شهرسازی قصد واگذاری این اراضی را تحت این عنوان به شهرداری مهریز داشته است.

بر این اساس اراضی پلاک ثبتی 11050 بخش 34 که به عنوان شهرک جوانان نامیده شده است، گورستان از آب درآمد.

به دنبال این وقایع تعدادی از جوانان مهریزی با مراجعه به دفتر خبرگزاری مهر و ارائه مستنداتی که هم ‌اکنون نیز در این دفتر موجود است، اعلام کردند که از سوی شهرداری و شورای شهر مهریز، زمین‌ هایی به آنها فروخته شده که این زمین ها کاربری گورستان داشته است.

این افراد با ارائه مستندات خود خواستار پیگیری مسئولان استانی و اعاده حق و حقوق خود پس از 18 ماه از شهرداری و شورای شهر مهریز شدند.

علی ابویی یکی از خریداران این اراضی که از نحوه عملکرد شهرداری مهریز ناراضی است و به نمایندگی از دیگر جوانان خریدار در دفتر خبرگزاری مهر حضور یافته است، اظهار داشت: 18 ماه پیش یک آگهی مربوط به فروش قطعه زمین‌ های شهرک جوانان مهریز از سوی شهرداری در یکی از جراید درج شد و بر اساس آن تعداد زیادی از جوانان شهرستان که بیشتر آنها از قشر کارگر و کارمند هستند، به امید خانه ‌دار شدن و تشکیل سرپناهی برای خود و خانواده‌هایشان اقدام به خرید این اراضی کردند.

خیالمان راحت بود که زمینها از سوی شهرداری به فروش می رسد و هیچ عنوان تصور نمی کردیم با شهرداری دچار مشکل شویم یکی از مالباختگان

وی افزود: همه ما با توجه به اینکه این زمین‌ ها از سوی شهرداری مهریز در حال فروش است، اطمینان خاطر داشتیم و به هیچ‌ عنوان حتی تصور نمی‌ کردیم از سوی شهرداری دچار مشکل شویم، با مشقات بسیار و حتی برخی از ما با فروش لوازم منزل خود یا دریافت وام ‌هایی با سودهای بالا اقدام به تهیه مبلغ زمین و خرید آن کردیم.

ابویی عنوان کرد: در آن زمان اراضی به قطعات 90 میلیون ریالی و 120 میلیون ریالی به فروش می‌ رسید و عده زیادی از ما با پرداخت این مبلغ به شهرداری، این زمین ‌ها را خریداری کردیم.

ابویی افزود: اکنون با گذشت 18 ماه از زمان خریداری زمین، شهرداری از تحویل زمین و صدور مجوز ساخت و سند مالکیت و حتی مشخص کردن مکان قطعه زمین تحویلی به خریداران طفره می‌ رود.

دهقانی‌ زاده یکی دیگر از جوانان خریدار این اراضی نیز عنوان کرد: من کارگر ساختمانی و متاهل هستم و به امید خانه ‌دار شدن حاضر شدم پولی تهیه کنم و برای خانواده‌ ام سرپناهی مهیا کنم اما با گذشت 18 ماه و پس از پیگیری ‌های بسیار و انجام مکاتبات برای برگشت پول خود یا دریافت زمین، هیچ نتیجه‌ ای نگرفته ‌ام.

وی عنوان کرد: شهرداری و شورای شهر نه مبالغ پرداختی ما بابت زمین را بر می‌ گردانند و نه حاضرند اراضی را به خریداران تحویل دهند و این امر سبب خسارات مالی بسیار و نگرانی برای خانواده‌ های خریداران شده است.

یکی دیگر از خریداران این اراضی ادامه داد: در یکی از مراجعات که به منظور پیگیری زمین به شورای شهر مهریز داشتیم دو تن از اعضای شورای شهر مهریز که نام آنها در دفتر خبرگزاری محفوظ است، اعلام کردند که این معامله غیرقانونی است و

یکی از اعضای شورای شهر مهریز به صراحت اعلام کرده شهرداری به علت نداشتن بودجه، بدون کارشناسی و برنامه ریزی اقدام به فروش این اراضی کرده است یکی از خریداران زمینهای گورستان

شهرداری مهریز به علت نداشتن بودجه، بدون کارشناسی و برنامه ‌ریزی اقدام به فروش زمین ‌های گورستان یا به اصطلاح شهرک جوانان کرده است و خریداران متضرر شده‌ اند زیرا این معامله از لحاظ شرعی و حقوقی خلاف بوده است و شهرداری و شورای شهر باید جوابگوی فعل غیرقانونی و خسارت این افراد باشند.

وی افزود: با توجه به سخنان دو تن از اعضای شورای شهر هنوز بعد از 18 ماه شورای شهر در زمینه فسخ معامله و استرداد مبالغ دریافتی اقدام نکرده است.

بر اساس استعلام انجام شده از مقامات قضایی شهرستان مهریز همچنین سازمان مسکن و شهرسازی که اسناد آن نیز هم‌ اکنون موجود است، 350 هزار مترمربع از پلاک 11050 بخش 34 که به نام شهرک جوانان نامیده شده است، برای گورستان در اختیار شهرداری مهریز قرار گرفته و متعلق به دولت است و تاکنون واگذار نشده است.

به گزارش مهر؛ بر اساس اطلاعاتی که از شهرداری گرفته شده است، شهرداری مهریز هم اکنون چهار میلیارد تومان بدهی دارد و 700 تا 900 میلیون نیز بابت فروش یا معاوضه اراضی این قبرستان به مردم بدهکار شده است.

نکته مهمتر اینکه شهرداری مهریز از کسیه خلیفه نیز بذل و بخشش هایی انجام داده به نحوی که از 1020 قطعه زمین این اراضی 510 قطعه را به مناسبت همکاریهای سازمان همیاریهای شهرداری مهریز در آسفالت معابر و خیابانها و ... به این سازمان بخشیده است.

بقیه قطعات باقی مانده نیز تعدادی فروخته شده و تعدادی نیز با توافق نامه هایی معاوضه شده است.

مقاماتی که استعلام از آنها صورت گرفته است، حاضر به ذکر نام خود در این گزارش نیستند اما نامه ‌های مربوط به این اراضی و اسناد تعیین تکلیف آنها موجود است.

با وجود این همه افراد مدعی، وجود اسناد و مدارک معتبر و حتی استعلام‌ هایی که نشریات محلی و خبرگزاری ها هر یک به طور مجزا از سازمان مسکن و شهرسازی گرفته اند، شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر مهریز همچنان این امر را تکذیب می‌ کنند و در کل منکر چنین وقایعی هستند.

نمونه این اظهارات چندی پیش به نقل از یکی از خبرگزاری‌ های کشور در یک روزنامه دولتی به چاپ رسید و یکی از اعضای شورای شهر مهریز به طور این قضیه را رد کرد.

اما اگر اینگونه است پس فیشهای واریزی، اطلاعیه های فروش اراضی این شهرک، اسناد و مدارک سازمان مسکن و شهرسازی و صحبتهای برخی اعضای منصف تر شورای شهر چیست و از همه مهمتر اگر موارد مطرح شده در گزارشات نشریات و خبرگزاریهای کذب است، جوابیه هایی که خطاب به رئیس شورای شهر با انتشار خبر در روزنامه ایران به کلیه دفاتر روزنامه ها و خبرگزاری ها ارسال شد و با استنادات محکم صحت ادعای خریداران اراضی قبرستان را تایید می کرد، چه حکمی می تواند داشته باشد؟

رئیس شورای شهر مهریز در تکذیبه اخباری که در این زمینه منتشر شده است، مشکل اصلی راه کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت زمینها اعلام کرده و گفته است: اگر خریداران اندکی صبر پیشه کنند به زودی این اراضی با کاربری مسکونی به آنها واگذار می شود در غیر این صورت هر یک از خریداران زمین می توانند زمین خود را با یکی از زمینهای موجود در سه شهرک مهریز عوض و جابجا کنند و ما نیز در قبال زمین معوضی، خسارات را پرداخت خواهیم کرد.

آنچه بیش از همه مردم شهرستان مهریز را برآشفته است، انجام این اقدام از سوی شهرداری است زیرا معمولا این گونه است که افراد برای آسودگی خیال خود معاملات ملکی که انجام می دهند از شهرداری استعلام می کنند و اینکه حال شهرداری نیز با آنها اینگونه رفتار کرده است، جای بسی شگفتی و البته برآشفتگی و بی اعتمادی دارد.

ضرب المثلهای شیرین زبان فارسی نیز اینجا کاربرد پیدا می کند که "هر چه بگندد نمکش می‌ زنند، وای به روزی که بگندد نمک"!