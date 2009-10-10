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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

450 دانشجو در بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن شرکت کردند

450 دانشجو در بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن شرکت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن و دانشجویان سراسر کشور از حضور 450 نفر دانشجوی دختر و پسر در این دوره از مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی بختیاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن و دانشجویان سراسر کشور افزود: این جشنواره در هشت رشته قرآنی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، ترجمه، تفسیر، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء، و حفظ کل قرآن کریم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مسابقات ترجمه و تفسیر قرآن کریم به صورت مشترک برگزار می شود و پنج نفر برگزیده مسابقات سراسری در هر رشته معرفی خواهند شد.

بختیاری افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره قرآنی شامل برگزیدگان مراحل دانشگاهی، منطقه ای و سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی - کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز تربیت دانشجوی آموزش و پرورش و دانشکده علوم قرآنی هستند.

پذیرش این جشنواره در روز جمعه 17 مهرماه در محل هتل بزرگ فردوسی انجام گرفت و خود جشنواره از 18 تا 20 مهرماه در محل تالار رازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 961977

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