450 دانشجو در بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی بختیاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن و دانشجویان سراسر کشور افزود: این جشنواره در هشت رشته قرآنی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، ترجمه، تفسیر، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء، و حفظ کل قرآن کریم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مسابقات ترجمه و تفسیر قرآن کریم به صورت مشترک برگزار می شود و پنج نفر برگزیده مسابقات سراسری در هر رشته معرفی خواهند شد.

بختیاری افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره قرآنی شامل برگزیدگان مراحل دانشگاهی، منطقه ای و سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی - کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز تربیت دانشجوی آموزش و پرورش و دانشکده علوم قرآنی هستند.

پذیرش این جشنواره در روز جمعه 17 مهرماه در محل هتل بزرگ فردوسی انجام گرفت و خود جشنواره از 18 تا 20 مهرماه در محل تالار رازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

