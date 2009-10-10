افتتاح دو استادیوم فوتبال تا پایان سال 1389 در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایازی فرهنگسازی در زمینه های مختلف را مهم و توسعه ظرفیتهای لازم در گسترش فرهنگ عمومی را یکی از وظایف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی دانست.

وی با اشاره به برقراری تعامل با سایر سازمانها و تغییر رویکرد شهرداری در بالا بردن سطح کمی و کیفی ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در فرهنگسراها گفت: می توان افزایش میزان استفاده از فرهنگسراها را از موفقیتهای شهردای در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان دانست که به طور مثال روزانه 16 هزار نفر از خدمات فرهنگی و اجتماعی فرهنگسرای بهمن و هشت هزار نفر از فرهنگسرای خاوران بهره می برند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه ساخت و بهره برداری مجموعه های سینمایی آزادی، پردیس سینمایی ملت، پردیس سینمایی زندگی، پردیس سینمایی تماشا در یافت آباد، پردیس سینمایی رازی در پارک رازی را از اقدامات انجام شده در این دوره عنوان کرد و از ساخت سه مجموعه سینمایی در منطقه شهرری تا پایان سال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه از زمان پیروزی انقلاب تا کنون کار جدی در توسعه ساخت و ساز تئاترانجام نگرفته است، گفت: شهرداری تهران امسال موفق به ساخت و افتتاح اولین تماشاخانه با نام ایرانشهر در پارک هنرمندان شده است و ساخت یک تماشاخانه در جنوب شهر با هفت سالن نمایش در مجاورت فرهنگسرای خاوران در دست اقدام دارد که در سال آینده افتتاح می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان این موضوع که شهرداری در سالهای اخیر بیش از 17 میلیارد تومان جهت ساخت و تعمیر ابنیه و همچنین اغنای محتوای برنامه های اجرا شده در مساجد هزینه کرده است از افتتاح مسجد پیامبر اعظم (ص) در سالروز میلاد امام رضا(9) در منطقه 2 خبر داد.

ایازی بالا بردن روحیه نشاط در میان شهروندان را از دیگر رویکردهای شهرداری دانست و افزود: شهرداری تهران با برپایی 374 سامانه نشاط به صورت هفتگی سعی در ایجاد شادی و نشاط در سطح شهر دارد.

وی همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود در محلات را از شاخص های مهم این سامانه ها دانست.

معاون شهردار تهران در ادامه از مشارکت مردم در اداره 1320 مجموعه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه که امکان مطالعه برای برخی از دانش آموزان و علاقمندان مطالعه در منزل وجود ندارد شهرداری تهران قصد دارد تعداد کتابخانه شبانه روزی را در 24 آبان ماه به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی به 44 کتابخانه افزایش دهد که این به معنای افزایش کتابخانه های شبانه روزی از یک به 44 برابر است.

وی گفت: این کار با هدف واگذاری به ساکنین محله و اداره کتابخانه ها توسط فرهنگیان همان محله انجام می گیرد و شهرداری قصد دارد فقط نقش حمایتی ایفا کند.

معاون اموراجتماعی و فرهنگی گفت: شهرداری تهران در زمینه موسیقی نیز فعالیتهای زیادی را در دست اقدام دارد که می توان از تهیه مجموعه موسیقی جهت استفاده در ماه مبارک رمضان سال آینده نام برد. همچنین سعی شهرداری بر آن است که در روز میلاد امام رضا (ع) موزه موسیقی با هدف احصاء و نگهداری از آثار برجسته موسیقی کشور از سالیان دور تاکنون افتتاح شود.