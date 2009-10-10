به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریو شالویا رئیس مرکز فرهنگی اسلامی ایتالیا گفت: ممنوعیت برقع بیگانههراسانه و تبعیضآمیز است.
حزب محافظهکار شمالی خواستار اجرای قانون 1975 برای انجام اقدام قانونی علیه زنان برقع پوش ایتالیا شده است. براساس این قانون مصوب زنانی که صورت خود را میپوشانند و از شناسایی توسط پلیس امتناع میکنند با جریمه نقدی و تا بیش از 2 سال زندان رو به رو میشوند.
اما حزب شمالی ایتالیا خواستار اجرای قانون ممنوعیت این نوع پوشش است. این حزب محافظه کار میخواهد قانونی را که علل توجیه شده برای پوشش برقع وجود دارد را لغو کند.
برقع اخیراً به موضوع داغ بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده است. حزب چپ میانه مخالف دولت بهشدت از ممنوعیت پیشنهادی برقع مخالفت کرد.
دوناتلا فرانتی عضو حزب دمکراتیک ایتالیا گفت: این طرح غیرقانونی است چرا که موجب نقض آزادی دینی میشود.
باربارا پولاسترینی وزیر سابق فرصتهای مساوی این اقدام را محکوم کرد و گفت: قانونهای کنونی ناآکارآمد هستند. ممنوعیت برقع پیام نقض حقوق زنان را منتقل میکند.
اقلیت مسلمان ایتالیا پس از به قدرت رسیدن برلوسکونی و طرفدران راست محافظهکار خود بهشدت تحت فشار قرار گرفتهاند. این درحالی است که حزب شمالی ایتالیا بهکرات برای نژاد پرستی مورد انتقاد قرار گرفته است.
مسلمانان ایتالیا 2/1 میلیون نفر تخمین زده میشوند که 20 هزار نفر آنها را تازهمسلمانان تشکیل دادهاند.
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