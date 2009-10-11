  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

فعالیتهای استاندارد مازندران در بخش تحقیقات ناچیز است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: در حال حاضر فعالیتهای استاندارد مازندران در بخش تحقیقات ناچیز است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، داریوش هندویی شنبه شب در مراسم روز جهانی استاندارد در ساری با اشاره به انتخاب واحدهای نمونه در رعایت استانداردهای تولید کالا گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا جامعه و دستگاه های مرتبط با تولید نظیر بانکها برای اینگونه واحدهای نمونه ارزش قائل شوند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به اینگونه واحدهای تولیدی موجب شکوفایی رعایت استانداردها و رقابت میان این واحدها برای پیشتاز بودن است.

وی خواستار توجه بیشتر اداره کل استاندارد و تحقیقات مازندران به بخش تحقیقات شد و اظهار داشت: فعالیتهای این دستگاه اجرایی در بخش آموزش و تحقیقات بسیار کمرنگ است.

جواد قناعت، معاون استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه مزایای رعایت استاندارد بیش از مصرف کننده نصیب تولید کننده می شود، اظهار داشت: تولید کنندگان سودهای کوتاه مدت را فدای منفعت بلند مدت نکنند.

وی گفت: رعایت شاخصهای استاندارد در تولید کالاها موجب دستیابی واحدهای تولیدی به بازارهای جهانی می شود.

وی آثار و نتایج رعایت استاندارد را در سه مرحله توصیف کرد و افزود: صرفه جویی، رفاه نسبی و افزایش ایمنی از آثار رعایت استاندارد همه بخشهاست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به سال اصلاح و الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: با اجرای شعار امسال، شعار روز جهانی استاندارد را با عنوان مقابله با تغییرات جوی و آب و هوایی نیز محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: در گذشته استاندارد به عنوان مانع تولید مطرح می شد و این نگاه سنتی در حال حاضر نباید در روابط بین واحدهای تولیدی و موسسه استاندارد وجود داشته باشد.

در این مراسم به هفت واحد تولیدی مازندران نمونه لوح و تندیس استاندارد اهدا شد.

کد مطلب 962067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها