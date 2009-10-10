کتابخانه هوشمند در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمدحسین اعلایی پیش از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز اظهار داشت: این کتابخانه ها پس از تامین زمین مناسب احداث و تجهیز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر کتابخانه های هوشمند در جوار کتابخانه های عمومی نیز واحدهای تخصصی فرهنگ و تاریخ شهر، فرهنگ و دفاع مقدس، مشاهیر و نویسندگان و کودک و نوجوان نیز راه اندازی خواهد شد.
اعلایی در بخش دیگری از این نشست بر ترویج فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان تاکید کرد و افزود: اشاعه فرهنگ کتابخوانی سبب ارتقای فرهنگ عمومی خواهد بود و در این راستا تلاش می شود تا همه مردم استان یزد به ویژه جوانان در کتابخانه های عمومی شهرهای خود عضو شوند.
وی تاکید کرد: همه افرادی که دستی در عرصه فرهنگی جامعه دارند باید در راستای تحقق این اهداف و رسالت خطیر و تاثیرگذار جامعه فرهنگی تلاش کنند.
اعلایی با بیان اینکه هیچ راهی مناسبتر از مطالعه برای کسب علم و دانش و معارف دینی و اسلامی نیست، عنوان کرد: باید در قالب برنامه های جدی و عملی روزبهروز فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان ترویج شود.
وی با بیان اینکه نسل جوان ما تشنه فراگیری است و باید این زمینه در کتابخانهها فراهم شود، بیان داشت: یکی از اهداف مهم انجمن کتابخانههای استان یزد، انجام فعالیت های فرهنگی برای ارتباط دادن نسل جوان با کتاب و کتابخوانی است.
اعلایی اظهار امیدواری کرد: روزی فرا برسد که هر یزدی در خانه خود یک کتابخانه داشته باشد و کارتهای عضویت در کتابخانه های عمومی شهر برای افراد همانند کارت شناسایی ضروری و لازم باشد.
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