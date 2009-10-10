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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

کتابخانه هوشمند در یزد راه اندازی می شود

کتابخانه هوشمند در یزد راه اندازی می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه ‌های عمومی استان یزد گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده کتابخانه ‌های هوشمند در شهرستانهای مختلف استان یزد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمدحسین اعلایی پیش از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه ‌های عمومی مهریز اظهار داشت: این کتابخانه‌ ها پس از تامین زمین مناسب احداث و تجهیز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر کتابخانه ‌های هوشمند در جوار کتابخانه ‌های عمومی نیز واحدهای تخصصی فرهنگ و تاریخ شهر، فرهنگ و دفاع مقدس، مشاهیر و نویسندگان و کودک و نوجوان نیز راه ‌اندازی خواهد شد.

اعلایی در بخش دیگری از این نشست بر ترویج فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان تاکید کرد و افزود: اشاعه فرهنگ کتابخوانی سبب ارتقای فرهنگ عمومی خواهد بود و در این راستا تلاش می ‌شود تا همه مردم استان یزد به ویژه جوانان در کتابخانه‌ های عمومی شهرهای خود عضو شوند.

وی تاکید کرد: همه افرادی که دستی در عرصه فرهنگی جامعه دارند باید در راستای تحقق این اهداف و رسالت خطیر و تاثیرگذار جامعه فرهنگی تلاش کنند.

اعلایی با بیان اینکه هیچ راهی مناسبتر از مطالعه برای کسب علم و دانش و معارف دینی و اسلامی نیست، عنوان کرد: باید در قالب برنامه‌ های جدی و عملی روز‌به‌روز فرهنگ کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان ترویج شود.

وی با بیان اینکه نسل جوان ما تشنه فراگیری است و باید این زمینه در کتابخانه‌ها فراهم شود، بیان داشت: یکی از اهداف مهم انجمن کتابخانه‌های استان یزد، انجام فعالیت ‌های فرهنگی برای ارتباط دادن نسل جوان با کتاب و کتابخوانی است.

اعلایی اظهار امیدواری کرد: روزی فرا برسد که هر یزدی در خانه خود یک کتابخانه داشته باشد و کارت‌های عضویت در کتابخانه ‌های عمومی شهر برای افراد همانند کارت شناسایی ضروری و لازم باشد.

کد مطلب 962068

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