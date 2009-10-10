دومین همایش عملکرد قانون اجرای اصل 44 برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و جمعی از مدیران ارشد سازمانهای اقتصادی دولتی و خصوصی با مشارکت بیمه آسیا روز دوشنبه 20 مهرماه سال جاری در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

روابط عمومی بیمه آسیا اعلام کرد: این همایش با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تشریح ابعاد و ظرفیتهای موجود در آئین نامه ها و سایر مقررات پایه ای قانون و معرفی نهادهای تازه تاسیس آن برگزار می شود.

اقدامات مرتبط با واگذاری فعالیتها و بنگاهها، تشریح ابعاد و ظرفیتهای آئین نامه ها و سایر مقررات پایه ای قانون، معرفی و شناسایی ابعاد و ظرفیتهای شورای رقابت، معرفی هیئت نظارت بر مقررات زدایی، ابعاد و ظرفیتهای آن و توانمند سازی بخش غیردولتی و راهکاری بهبود فضای کسب و کار در کشور به عنوان 5 محور اصلی همایش اعلام شده است.

برگزاری 5 پانل، ابعاد و ظرفیتهای آئین نامه ها و سایر مقررات قانون، اقدامات صورت گرفته در امر واگذاری ها، معرفی شورای رقابت، معرفی هیئت نظارت بر مقررات زدایی، توانمند سازی بخش غیر دولتی و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور و امضای منشور همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه و تعالی اقتصاد از دیگر برنامه های همایش است.