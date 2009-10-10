کاپلو تیم قوی تری نسبت به من در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اریکسون موفق شد در رقابت های جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن تیم ملی انگلستان را به مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها رهنمون سازد. عده ای بر این باورند مدیر وقت باشگاه ناتس کانتی در زمان حضور در تیم ملی، بازیکنان بهتری را در اختیار داشت.

اریکسون درگقتگو با "پرس آسوسیشن" این موضوع را رد می کند: تیم ملی انگلستان درحال حاضر قوی تر است. من در این خصوص شک ندارم. در این تیم بازیکنان ببسیاری حضور دارند که به بلوغ رسیده اند. بسیاری از این بازیکنان در تورنمنت های مهم حضور پیدا کرده اند و این امر به رشد آنها کمک کرده است.

این مربی سوئدی افزود: انگلستان درحال حاضر بازیکنان و مربی خوبی دارد. همه چیز درجایگاه درستی قرار دارد تا آنها تابستان آینده در رقابت های جام جهانی نتایج خوبی کسب کنند.