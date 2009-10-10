  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا/

کاروان ورزشی ایران وارد محل برگزاری بازیهای بین دانشگاهی جهان شد

کاروان ورزشی ایران وارد محل برگزاری بازیهای بین دانشگاهی جهان شد

کاروان دانشجویان ورزشکار اعزامی ایران به یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی جهان ساعت 9 صبح امروز (شنبه) وارد شهر میلان ایتالیا شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، کاروان 140 نفره ورزشکاران دانشجوی ایران ساعت 5 بامداد امروز (شنبه) با پروازی اختصاصی تهران را به مقصد میلان ایتالیا ترک کرد و ساعت 9 صبح به وقت محلی وارد این شهر شد.

یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان طی روزهای 20 لغایت 24 مهرماه در 5 رشته فوتبال، فوتسال، گلف، والیبال و بسکتبال با شرکت 1650 ورزشکار از دانشگاه‌های جهان به میزبانی دانشگاه "کاتولیک دل ساکرو" میلان برگزار خواهد شد.

ایران در رشته‌های فوتبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال آقایان و فوتبال و گلف بانوان در یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان شرکت خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره بازیهای بین دانشگاهی جهان ساعت 19 روز دوشنبه هفته جاری (20 مهرماه) با پیام دکتر قدیمی در  دانشگاه "کاتولیک دل ساکرو" میلان برگزار می شود.

کد مطلب 962101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها