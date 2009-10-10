کاروان ورزشی ایران وارد محل برگزاری بازیهای بین دانشگاهی جهان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، کاروان 140 نفره ورزشکاران دانشجوی ایران ساعت 5 بامداد امروز (شنبه) با پروازی اختصاصی تهران را به مقصد میلان ایتالیا ترک کرد و ساعت 9 صبح به وقت محلی وارد این شهر شد.

یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان طی روزهای 20 لغایت 24 مهرماه در 5 رشته فوتبال، فوتسال، گلف، والیبال و بسکتبال با شرکت 1650 ورزشکار از دانشگاه‌های جهان به میزبانی دانشگاه "کاتولیک دل ساکرو" میلان برگزار خواهد شد.

ایران در رشته‌های فوتبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال آقایان و فوتبال و گلف بانوان در یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان شرکت خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره بازیهای بین دانشگاهی جهان ساعت 19 روز دوشنبه هفته جاری (20 مهرماه) با پیام دکتر قدیمی در دانشگاه "کاتولیک دل ساکرو" میلان برگزار می شود.