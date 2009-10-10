بیشترین کشته های تصادفات درون شهری مربوط به بزرگراه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمدرضا جعفری ظهر شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری در شش ماهه اول امسال در استان 12 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بیشتر آمار کشتههای تصادفات درون شهری مربوط افراد پیاده در محدوده بزرگراهها و زیرگذرهای آن است، گفت: این در حالی است که تعداد خودروها و رانندههای آن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: بعضی از این زیرگذرها در سطح استان به دلیل دارا بودن تنگناهایی مانند فقدان روشنایی لازم در بروز تصادفات تاثیر زیادی دارند.
سرهنگ جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام مردم برای کارهای روزمره غیرضروری خود از خودروی شخصی استفاده میکنند که این امر موجب ایجاد ترافیک، اختلال در اعصاب و روان افراد و ایجاد مشکلات جسمی میشود.
وی رعایت نکردن حق تقدم، توجه نداشتن به جلو و تغییر ناگهانی خط حرکت وسائل نقلیه را از عوامل تصادفات شهری در استان عنوان کرد.
نظر شما