محل برگزاری نخستین کنگره بین المللی "علم و فوتبال" تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره علم و فوتبال قرار بود طی روزهای 12 و 13 آبان ماه جاری در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شود که بنابه دلایلی نامعلوم محل برگزاری این کنگره به سالن توانیر وزارت نیرو تغییر کرد.

این کنگره با هدف ارتقاء سطح کیفی و دانش افزایی کارشناسان، مربیان و بازیکنان فوتبال و تبادل اطلاعات کشورها در جهت رشد و توسعه و پیشرفت این رشته در بخش‌های فیزیولوژی، پزشکی، روانشناسی، بیومکانیک، مدیریت، بازاریابی و بانوان در تهران برگزار خواهد شد.

مسئولان فدراسیون فوتبال برای هرچه بهتر برگزار شدن نخستین کنگره علم و فوتبال از چهرههای شاخص فوتبال دنیا همچون " سپ بلاتر"رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، "میشل پلاتینی" رئیس اتحادیه فوتبال اروپا، "بکن بائر"بازیکن افسانه ای فوتبال جهان، محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و جمعی از محققان و صاحب نظران و میهمانان فوتبال داخلی و خارجی دعوت بعمل آورده‌اند که از این جمع تاکنون حضور رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در کنگره تهران حتمی شده است.