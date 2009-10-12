تمرکز از مجموعه تئاتر شهر برداشته شود

سهراب سلیمی درباره تمدید اجراهای پر مخاطب تئاتر به خبرنگار مهر گفت: گروههای نمایشی باید امکان تمدید آثارشان را پیدا کنند چون در این صورت است که مخاطب و گروه نمایشی احساس امنیت میکند. این موضوع احتیاج به دقت نظر وبرنامهریزی دارد.
وی افزود: البته این امکان نیز وجود ندارد که بدون پیشبینیهای لازم نمایش پرمخاطب امکان اجرای بیشتری بیابد، زیرا گروههای نمایشی دیگری در نوبت اجرا قرار دارند. اما اگر نمایشهای پرمخاطب اجرای بیشتری نداشته باشند، امنیت تئاتر خصوصی برای سرمایهگذاری و همچنین اعتماد مخاطب از بین میرود.
سلیمی تاکید کرد: اگر نمایشی با موفقیت روبه رو شود باید از قبل به گروههای دیگر اعلام شود که آثارشان با دو هفته تاخیر به صحنه میرود، تا گروههای دیگر دچارسرگردانی نشوند. راهکارها باید با برنامهریزی و اصولی پیش برود تا مشکلات با دقت نظر بیشتری ارزیابی شوند.
وی ادامه داد: من نمایش "عشق لرزه" رادر سالن چهارسو روی صحنه دارم، در این چند روزی که از اجرای آن میگذرد کارازاستقبال خوب مخاطب برخوردار بوده است. این چهارمین نمایشنامهای است که از اریک امانوئل اشمیت به صحنه میبرم واز تمام آنها استقبال زیادی شده است.
وی خاطر نشان کرد: با مدیر تئاتر شهر و رئیس مرکز هنرهای نمایشی صحبتهایی برای تمدید اجرای نمایشها شده است. این مسئله ناراحت کننده است که نمایش بعد از 10 اجرا باید به کارخود خاتمه دهد و دکورها و نورپردازی که مدتها برای ساختشان زحمت کشیده شده به راحتی برداشته شوند، چون جشنواره تئاتر رضوی در راه است و بعد از جشنواره است که نمایش دوباره میتواند صحنه برود.
سلیمی ادامه داد: یک نمایش وقتی با وقفه دوباره به صحنه برگردد هم از کیفیت کار کم میشود و هم مخاطب خود را از دست میدهد، این مسئله به دلیل نبود برنامهریزی به وجود میآید البته مرکزهنرهای نمایشی و تئاتر شهرهم گناهی ندارند.
کارگردان "مهمانسرای دو دنیا" گفت: باید شرایط آمفی تئاترها را بهبود بخشید تا تمرکز و فشار از تئاتر شهر برداشته شود .آمفی تئاترها باید از نظر امکانات کامل شوند تا جشنوارهها در یک مکان دیگر برگزار شوند.
نظر شما