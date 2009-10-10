اشکان در انتظار شروع "از ما بهتران"

اشکان به خبرنگار مهر گفت: قرارداد بازیگران فیلم از ما بهتران بسته شده و منتظر شروع فیلمبرداری این فیلم هستیم که به احتمال زیاد اواخر مهرماه کلید میخورد. برای هر بازیگری تجربه نقشهای متفاوت جالب است. من در سالهای اخیر تلاش کردهام نقشهای متنوع را تجربه کنم و بازی در "از ما بهتران" و تجربه نقشی که قبلا بازی نکردهام در همین راستا است.
"از ما بهتران" سومین فیلم مهرداد فرید پس از "آرامش در میان مردگان" و "همخانه" است که داستان آن درباره احسان روزنامهنگاری است که هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه گزارشهایی عامهپسند درباره رمالی مینویسد. انتشار این گزارشها گرچه نام او را سر زبان میاندازد، اما دردسرهایی عجیب هم دارد.
عوامل تولید "از ما بهتران" عبارتند از نویسنده و تهیهکننده: م. فرید، فیلمبردار: بایرام فضلی، تدوینگر: پیمان خاکسار، صداگذار: سیدمحمود موسوینژاد و طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی. رضا عطاران و الناز شاکردوست بازیگران اصلی فیلم هستند.
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