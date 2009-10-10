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۱۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

مازندران قهرمان لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور شد

مازندران قهرمان لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور شد

مسابقات لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه با حضور تیم های مازندران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در شهر مشهد برگزار شد که تیم مازندران با کسب 635 امتیاز عنوان نخست این پیکارها را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد. تیم های اصفهان و فارس نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

بنابراین گزارش، تیم های گیلان ، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، آذربایجان غربی ، خراسان شمالی، یزد و کرمان ازحضور در این دوره از پیکارها انصراف دادند.

نتایج تیمی
1- مازندران 635 امتیاز
2- اصفهان 605 امتیاز
3- فارس 570 امتیاز
4-خراسان رضوی 516 امتیاز
5- سیستان و بلوچستان 512 امتیاز
6- خراسان جنوبی 449 امتیاز

کد مطلب 962151

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