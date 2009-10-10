مازندران قهرمان لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های لیگ وزنه برداری نوجوانان کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه با حضور تیم های مازندران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در شهر مشهد برگزار شد که تیم مازندران با کسب 635 امتیاز عنوان نخست این پیکارها را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد. تیم های اصفهان و فارس نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

بنابراین گزارش، تیم های گیلان ، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، آذربایجان غربی ، خراسان شمالی، یزد و کرمان ازحضور در این دوره از پیکارها انصراف دادند.

نتایج تیمی

1- مازندران 635 امتیاز

2- اصفهان 605 امتیاز

3- فارس 570 امتیاز

4-خراسان رضوی 516 امتیاز

5- سیستان و بلوچستان 512 امتیاز

6- خراسان جنوبی 449 امتیاز