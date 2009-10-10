خبه گزارش خبرنگار مهر، نحوینژاد در نشست خبری در جمع خبرنگاران که صبح شنبه برگزار شد ادامه داد: اختلالات روانی در افراد متاهل صرف نظر از اینکه مطلقه و یا متارکه کرده باشند شایعتر از مجردها است. همچنن شیوع این اختلالات در میان بازنشستگان و افراد بیکار بیشتر از افراد شاغل است.
وی با اشاره به این که متاسفانه در سیاستگذاریها و برنامههای کشور به مقوله سلامت روان چندان اهمیتی داده نمیشود، خاطرنشان کرد: افراد اسکیزوفرنی و افسرده بیشتر در معرض بیماریهای جسمانی قرار دارند. در عین حال افرادی که دچار بیماریهای مزمن جسمانی میشوند نیز در معرض شیوع بیماریهای روانی هستند لذا برای شانس بیشتر درمان بیماریهای روانی توصیه میشود این دسته از بیماریها نیز در پایشهای سلامت اولیه ادغام شود.
رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 5/12 درصد جمعیت دنیا مبتلا به افسردگی هستند، گفت: پیشبینی میشود این رقم در ایران هشت درصد است.
نحوینژاد دلایل توجه بیشتر به مقوله سلامت روان را این گونه عنوان کرد: بار بیماریهای روانی که بر اجتماع و اقتصاد وارد میشود، بسیار زیاد است در عین حال سلامت روانی و جسمانی به یکدیگر وابسته هستند و اگر بتوانیم در مداخلات اولیه درمان سلامت روان را نیز تعریف کنیم، دسترسی افراد به خدمات بیشتر و در مناطق محروم و صعب العبور تسهیل میشود.
وی ادامه داد: همچنین همیشه بین نیازهای واقعی افراد و خدماتی که به آنها ارائه میشود شکاف عمیقی وجود دارد که این شکاف در بین بیماریهای روانی بیشتر است.
رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی سازمان بهزیستی با انتقاد از برخی بیمارستانهای روانی ارائه کننده خدمت گفت: در برخی از بیمارستانها وضعیت ناخوشایندی دیده میشود به طوری که بیماران در این بیمارستانها ایزوله و به افرادی کاملاً منزوی تبدیل شده و تنها خدمات دارویی دریافت میکنند لذا اگر مقوله سلامت روان در بسته خدمات مراقبتهای اولیه ادغام شود، بسیار با صرفه بوده و نتایج درمان بسیار مثبت خواهد بود.
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