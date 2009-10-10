اپرای عاشورا در ایتالیا اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش بزرگ عروسکی به کارگردانی بهروز غریب‌پور با مشارکت و همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، با حضور علاقمندان ایتالیایی و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایتالیا و ایران در تئاتر معروف کوئیرینو شهر رم به نمایش گذاشته شد.

اپرای عروسکی عاشورا برگرفته از اشعار شعرای نامی ایران و همچنین استفاده از شعر و نماد محتشم کاشانی بعنوان راوی اصلی این اپرار است که توسط 30 نفر از هنرمندان جوان ایرانی در معرض دید حاضران در اجرا های مختلف قرار گرفت. این نمایش صحنه‌هایی از دربار یزید، ابن زیاد، خانه شمر و روز کربلا در آن اجرا می‌شود.

نخستین اجرای اپرای مذکور با حضور جمعی از سفرای کشورهای خارجی، حدود 30 تن از مقامات سیاسی و فرهنگی کشور ایتالیا و جمع زیادی از ارباب جراید در روز جمعه 9 مهرماه و اجرای دوم روز شنبه 10 مهر با استقبال بسیار خوب علاقمندان ایتالیایی برگزار شد.

ماریو روبینو، کارشناس امور تئاتر و سینما در ایتالیا گفت: این اثر فاخر بسیار زیبای ایرانی، تماشاگران را کاملا مجذوب خود کرد و موجب برانگیخته شدن احساسات آنها شد.