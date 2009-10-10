متخلفان نمایشگاه هفته ناجا تنبیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر‏، سردارمقدم فرماندهی نیروی انتظامی روز پنج شنبه در رابطه با نمایش صحنه رزمی مردان و زنان در یکی از نمایشگاههای پلیس در هفته ناجا دستور تنبیه افراد خاطی را صادر کرد.

در یکی از نمایشگاههای پلیس در هفته ناجا صحنه هایی از مبارزه رزمی مردان و زنان به اجرا گذاشته شد و در بعضی از سایتها نیز تصاویر آن منعکس شد که بنا به دستور فرمانده نیروی انتظامی سردار اسماعیل احمدی مقدم از ادامه نمایشگاه جلوگیری و با افراد خاطی و متخلف نیز برخورد شد.

متن دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: "رئیس ستاد برگزاری هفته ناجا، صحنه های بسیار زشتی از مبارزه رزمی کاران زن و مرد در یکی از نمایشگاهها به نمایش گذاشته شد و این خلاف تدابیر ناجا است. در صورتی که در برنامه ها و تدابیر ابلاغی نیروی انتظامی زنان پلیس از درگیری فیزیکی با مردان منع شده اند چرا باید شاهد اینگونه صحنه های زشت باشیم. لذا سریعا از ادامه کار نمایشگاه جلوگیری و افراد متخلف و خاطی تنبیه و نتیجه گزارش شود".