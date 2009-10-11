جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره سه روزه که از امروز آغاز شد، هشت گروه نمایشی با یکدیگر رقابت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در مراسم افتتاح این جشنواره افزود: این جشنواره افقی روشن برای توسعه هنرهای نمایشی در استان است.

غلامرضا منتظری افزود: این جشنواره فرصتی دوباره و سالم برای هنرمندان جوان استان بوده تا قابلیتهای خود را به نمایش گذارند.

وی اظهار داشت: روند توسعه هنرهای نمایشی در استان مطلوب بوده و برگزاری جشنواره های مختلف مانند جشنواره تئاتر استان موید این مسئله است.

دبیر جشنواره تئائر امیدهای جوان گلستان به خبرنگار مهر افزود: از 32 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 22 اثر برای بازبینی انتخاب شد که در مجموع هشت اثر نمایشی برای شرکت در این جشنواره انتخاب شد.

گلچین بیان داشت: فرهنگهای بومی و محلی، صرفه جویی، جوانان، بانوان، مسائل اجتماعی و آزاد از جمله موضوعات این جشنواره هنری است.

وی یادآور شد: دو اثر برگزیده این جشنواره به جشنواره تئاتر استان راه می یابند.