87 میلیون ریال به حساب کتابخانه های عمومی رودسر واریز شد

زهرا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشکر از همکاری شهرداران، مسئولان شورای شهر و بخشداران کلاچای، چابکسر و رحیم آباد در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان منطقه افزود: مجموع دریافتی کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر از سال 1383 تا آخر شریور ماه سال جاری 607 میلیون و 210 هزار و 983 ریال بوده است.

وی با اعلام اینکه این رقم از مجموع یک میلیارد و 104 میلیون و 695 هزار ریال است، اظهار داشت: باتوجه به حمایت مسئولان شهرستان رودسر دریافت بدهی 497 میلیون و 484 هزار و 17 ریال نیز محقق می شود.

مدیر کتابخانه های عمومی رودسر ادامه داد: شهرستان رودسر با شش کتابخانه رودسر، امام علی (ع) چابکسر، شهید نورانی کلاچای، شهداء شوئیل، واجارگاه، رحیم آباد و تعداد 48 هزار و 737 نسخه کتاب و چهار هزار و 600 نفر عضو فعال در راستای اشاعه فرهنگ مطالعه مفید فعالیت می کنند.