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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

از سهم نیم درصدی شهرداریها؛

87 میلیون ریال به حساب کتابخانه های عمومی رودسر واریز شد

87 میلیون ریال به حساب کتابخانه های عمومی رودسر واریز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر از واریز 87 میلیون و 510 هزار و 520 ریال از سهم نیم درصدی درآمد شهرداریهای شهرستان به کتابخانه های عمومی این منطقه خبر داد.

زهرا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشکر از همکاری شهرداران، مسئولان شورای شهر و بخشداران کلاچای، چابکسر و رحیم آباد در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان منطقه افزود: مجموع دریافتی کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر از سال 1383 تا آخر شریور ماه سال جاری 607 میلیون و 210 هزار و 983 ریال بوده است.

وی با اعلام اینکه این رقم از مجموع یک میلیارد و 104 میلیون و 695 هزار ریال است، اظهار داشت: باتوجه به حمایت مسئولان شهرستان رودسر دریافت بدهی 497 میلیون و 484 هزار و 17 ریال نیز محقق می شود.

مدیر کتابخانه های عمومی رودسر ادامه داد: شهرستان رودسر با شش کتابخانه رودسر، امام علی (ع) چابکسر، شهید نورانی کلاچای، شهداء شوئیل، واجارگاه، رحیم آباد و تعداد 48 هزار و 737 نسخه کتاب و چهار هزار و 600 نفر عضو فعال در راستای اشاعه فرهنگ مطالعه مفید فعالیت می کنند.

کد مطلب 962344

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