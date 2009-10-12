شستشوی برج آزادی به نیمه رسید

علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در فاز دوم اجرای طرح هستیم و بند کشی، جرم گیری بدنه و پاکسازی برخی از نقاط آن به اتمام رسیده است.

شستشوی برج آزادی برای نخستین بار پس از 40 سال از 10 شهریورماه آغاز شده است. این بنا معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی است و سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به این که این طرح سه ماهه است ادامه داد: امیدواریم به زودی و در زمان مقرر کار محافظ بنا نیز انجام شود.

مقرر شده پس از پایان کار شستشو رزین محافظ برج آزادی را در بر بگیرد تا ضمانت 10 ساله باز پاکسازی آن ایجاد شود. این رزین از کشورهای اروپایی وارد ایران شده و پس از جرمگیری نمای برج برای جلوگیری از آلوده شدن مجدد سطوح از رزین محافظ، تولید بزرگترین و قویترین شرکت رزین سازان اروپا استفاده خواهد شد.

جعفری با بیان این که این رزین منحصر به فرد دارای ویژگیهایی است که در تمام دنیا برای حفاظت از میراث فرهنگی و ساختمانهای ارزشمند در مقابل عوامل جوی از آن استفاده شود افزود: برای مجسمه حضرت مسیح در شهر ریودوژانیرو برزیل، اهرام مایاها در آمریکای جنوبی و بسیاری از آثار تاریخی در کشور آلمان و ایتالیا از آن استفاده شده است.



شهردار منطقه 9 تهران در خصوص اعتبارات شستشو برج آزادی بیان داشت: خوشبختانه تا کنون برای شستشو به کمبود اعتبارات برخورد نکردیم.