گزینه های اسرائیل در برابر اوباما / پایان ماه عسل میان واشنگتن و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن در تحلیلی نوشت : سئوال درباره آینده روابط آمریکا و اسرائیل در هیچ زمانی مثل اکنون اهمیت نداشته است؛ اختلافات میان دو طرف به درجه ای رسیده است که برخی از سیاستمدارن و دولتمردان اسرائیلی به این نتیجه رسیده اند که ماه عسل میان آمریکا و اسرائیل پایان یافته و اصرار دارند که اسرائیل از این مرحله به بعد باید به دنبال روابط عادی و طبیعی با آمریکا باشد.

حتی گروهی از اسرائیلی ها معتقدند که اسرائیل باید به دنبال همپیمان استراتژیک جدید غیر از آمریکا برای خود باشد تا بتواند در تعامل با آن امنیت خود را بهتر و بیشتر تامین نماید و منافع خود را در منطقه بدون فشار زیاد دنبال نماید. به نظر می رسد که در این چارچوب روسیه هم پیمان جایگزین و احتمالی برای اسرائیل باشد.

هر چند که تل آویو و مسکو در مسائل متعددی اختلاف منافع دارند ولی به نظر می رسد روسیه نیز به دنبال جای پای محکمی برای مرتب کردن اوراق در خاورمیانه و منطبق با مصالح خود می گردد.

دعوت اسرائیل برای جایگزین کردن هم پیمان جدید در منطقه، نشان از اختلاف بین اولویتهای اسرائیل و آمریکا در منطقه به ویژه درباره دو موضوع اساسی، موضوع فلسطین و برنامه هسته ای ایران است . آمریکا تلاش دارد تا در موضوع صلح در خاورمیانه به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یابد و از این رو فشار زیادی بر اسرائیل برای توقف شهرک سازی وارد آورده است و در مقابل از کشورهای عربی می خواهد که با برقراری روابط با اسرائیل آمریکا را در اجرای گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین یاری نمایند.

آمریکا می داند که این کار ساده نیست و اوباما در نطق خود در مجمع سالیانه سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن شهرک سازی در کرانه باختری گفت " من ساده نیستم و می دانم این کار دشواریهای زیادی به همراه دارد" .

این فشار آمریکا بر دولت نتانیاهو، وی را در وضعیت دشواری قرار داده و از سویی می خواهد با نشن دادن نرمش در مقابل این فشارها در موضوع شهرک سازی ، تا حدودی از فشارهای آمریکا بکاهد و از سویی دیگر نمی تواند از مواضع که از ابتدا حکومت خود را بر آن بنا نهاده و همانا مخالفت با توقف شهرک سازی است، عدول نماید ، زیرا این امر سبب به هم ریختن اوضاع داخلی هم پیمانی های احزاب داخل دولت شده و سبب سقوط دولتوی خواهد شد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : از سویی دیگر اسرائیل عمیقا درباره برنامه هسته ای ایران نگران است ، به ویژه اینکه معتقد است ایران در حال بازی با غرب برای کسب وقت بیشتر بوده تا بتواند در برابر فشارها و مجازاتهای اقتصادی به خاطر برنامه هسته ای مقاومت نماید.

اسرائیل معتقد است که ایران به خواسته جامعه بین المللی برای متوقف کردن عملیات غنی سازی اورانیوم اهمیت نداده و مهمتر از آن اینکه غرب فرصت گفتگوهای دیپلماتیک را برای حل این موضوع در اختیار ایران قرار داده و این موضوع در مذاکرات اخیر در ژنو به صورت آشکار به چشم می خورد و از نظر اسرائیل این موضوع حاشیه وسیعی را برای مانور به ایران اعطا کرده و می تواند از خلال آن در برنامه هسته ای خود به سرعت پیشرفت نماید.

در ادامه این تحلیل آمده است : تل آویو همچنین تصور می کند پیشرفت روند صلح(سازش) نیازمند گامهای بلند و منحصر به فرد در ایجاد روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی است و سعی نموده تا عملا آمریکا را وادار کند با فشار بر کشورهای عربی گامهای عملی برای برقراری روابط با اسرائیل را حتی قبل از امتیازدادن درباره موضوع شهرک سازی، بردارند. و اسرائیل تلویحا گفته است در صورت برقراری روابط کشورهای عربی با این دولت به طور موقت شهرک سازی را متوقف خواهد کرد.

بنابراین باید گفت اسرائیل خطوط قرمزی را در عملیات گفتگو با فلسطینیان وضع کرده است و از سوی دیگر خطوط قرمز دیگری در داخل حکومت بر سر راه گفتگو با فلسطینیان قرار دارد که ممکن نیست بتوان از آن عبور کرد .

در جلسه افتتاح هیئت وزیران در 9 اوت سال گذشته نتانیاهو تاکید کرد که عقب نشینی از نوار غزه نه سبب برقراری صلح شد و نه امنیت ما را تامین کرد و این بخش به پایگاهی برای حماس تبدیل شد و ما هرگز چنین اشتباهی را در رابطه با کرانه غربی مرتکب نخواهیم شد. لیبرمن(وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی) حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و گفت "هیچ معاهده صلحی تا 5 سال آینده میان اسرائیل و فسطینیان امضا نخواهد شد" و درباره هر گونه تلاش برای در نظر گرفتن جدول زمان بندی مذاکرات صلح هشدار داد و تا کید کرد که این امر دوباره با شکست روبرو شده و سبب ناامیدی و حتی درگیری بین دو طرف خواهد شد.

بر اساس این تحلیل، این اظهارات به همراه جهت گیری های رهبران داخلی دولت اسرائیل که معتقدند فشارهای آمریکا بر اسرائیل بی فایده بوده و اوباما بیش از حد لازم، آرزوهای بزرگ در سر می پروراند، و نیز مسائل و مشکلات داخلی حکومت آمریکا که سبب مشغول شدن دولت آمریکا به آنها شده و مانع از دنبال کردن روند سازش در منطقه می شود و علاوه بر آن هم پیمانان اسرائیل (لابی اسرائیل) در داخل دولت و کنگره آمریکا و نیز خارج از آن، به منزله دیوار محکمی در مقابل تلاشهای آمریکا در فشار بر اسرائیل برای تقدیم امتیازات در موضوع فلسطین شده است. بر همین اساس می توان تعمد نتانیاهو برای افشای خبر ساخت 5970 واحد مسکونی در قدس و کرانه باختری تفسیر نمود. هر چند اوباما از این خبر ناراحت شد و تقاضا کرد تا شهرک سازی را تا قبل از گفتگوهای سه جانبه آمریکا و (تشکیلات خودگردان) فلسطین و اسرائیل در 22 سپتامبر جاری متوقف کنند و با وجود انتقاد محمود عباس(ابومازن) و تهدید به شرکت نکردن در گفتگوها در متوقف نشدن شهرک سازی ، می بینیم که این گفتگوها انجام شد و اسرائیل نیز شهرک سازی را متوقف نکرد و همین امر وزیر خارجه اسرائیل را بر آن داشت که این امر را به عنوان پیروزی اسرائیل در موضع گیری در باره شهرک سازی اعلام نماید .

در ادامه این تحلیل آمده است :هر چند اوباما همچنان بر پیشرفت در روند صلح اصرار دارد و در تلاش است تا با فشار آوردن بر دو طرف بتواند گامهای موثری را در روند سازش بردارد و اسرائیل را وادار به متوقف کردن شهرک سازی نماید، اما به نظر می رسد این فشارهای آمریکا، نتانیاهو را در مقابل سه گزینه سخت قرار خواهد داد :

گزینه اول : کسب وقت برای تعامل بیشتر با فشارهای دولت آمریکا و دور زدن موضوع شهرک سازی و متقاعد کردن واشنگتن به اینکه در صورت صرفنظر کردن از این بند امکان پیشرفت روند صلح (سازش) وجود دارد و از طرف دیگر آمریکا را به موضوعات مهمتر دیگری از جمله پرونده هسته ای ایران و گفتگو های داغ با کنگره درباره عده ای از مسائل داخلی از جمله موضوع بیمه درمانی سرگرم کند و نشانه های این امر این است که لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا با فشار بر روی اوباما می خواهد این مسائل را با موضع آمریکا در شهرک سازی حل کند. هر چند ممکن است این گزینه نتواند مانع پیشرفت در روند صلح(سازش) شود و ممکن است حتی سبب تیرگی روابط میان دو کشور شده به گونه ای که آمریکا گزینه های دیگری را برای فشار بر اسرائیل به کار بندد از جمله قطع کمکهای مالی که سالانه به 2.8 میلیار دلار می رسد.

اما گزینه دوم اشاره به این موضوع است که فشارهای آمریکا بر اسرائیل، سبب سقوط دولت اسرائیل می شود که توانسته است احزاب مختلف سیاسی را گرد هم آورد . این گزینه در سخنان باراک انعکاس یافته و باراک درباره هشدار به دولت نتانیاهو هشدار داد که فشار بر دولت فعلی، سبب تقویت تندروها در هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی شده و منطقه را به آتش خواهد کشید و سبب سقوط دولتو امنیت دموکراسی در اسرائیل می شود و تاکید کرد که اختلافات آمریکا و اسرائیل باید به صورت دوستانه و با در نظر گرفتن همه جوانب حل شود و نباید دولت فعلی را به کاری وادار کرد که دولتهای قبلی نتوانستند آن را انجام بدهند و منطقی نیست که دولت اسرائیل را وادار به انجام تعهدات دولت قبلی نمایند در حالی که عملا دولت اسرائیل در حال انجام این تعهدات است و در مقابل دولت اوباما تعهدات دولت جرج بوش را به عهده نگرفته است .

حتی برخی از احزاب داخلی تهدید کرده اند در صورت فشار بیشتر، کنیست(پارلمان) و دولت را ساقط کرده و انتخابات زودهنگام برگزار می کنند و این یعنی هدر رفتن زمانی طولانی و تاثیر منفی در روند صلح مورد نظر اوباما خواهد گذاشت. این گزینه هم دشواریهایی به همراه دارد و از جمله تضمینی برای بازگشت نتانیاهو به حکومت وجود ندارد، زیرا مخالفان سرسخت او از جمله حزب " کادیما" به رهبری "زیپی لیونی" تلاش فراوانی برای هجوم علیه نتانیاهو نموده و سبب فروپاشی هم پیمانی های کنونی داخل حکومت شده و چه بسا حزب " کار" را از داخل این همپیمانی بیرون بکشد و سبب وخیم تر شدن اوضاع بین احزاب و اطراف دیگر در اسرائیل شود.

اما گزینه سوم که می توان آن را گزینه مصیبت بار نامید ، اقدام دولت نتانیاهو به عملی جنون آمیز و حمله نظامی به اهداف و تاسیسات هسته ای ایران است .

هر چند این گزینه برای اسرائیل نیز با دشواریهایی همراه است و مهمترین آن مخالفت آمریکا با حمله نظامی در حال حاضر است . آمریکا گزینه گفتگوهای سیاسی با ایران را در حال حاضر ترجیح می دهد و امیدوار است این گفتگوها به حل سیاسی بینجامد.

در پایان این تحلیل آمده است : در نتیجه گزینه های سختی در پیش روی اسرائیل قرار دارد که انتخاب هر یک از آنها بستگی به میزان پاسخگویی اسرائیل به خواسته های آمریکا درباره متوقف کردن شهرک سازی و پیشرفت در روند صلح (سازش)با فلسطینیان(تشکیلات خودگردان) دارد.