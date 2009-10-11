جبهه اصلی درگیری مستکبران با انقلاب جبهه رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در همایش عملیات روانی و رسانه که صبح امروز یکشنبه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: موضوع این جلسه بسیار مهم و جاری در شرایط امروز جهان است و به عنوان یک حقیقت مسلم امروز در جهان خودنمایی می کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران یک روح زنده و پرنشاط و رو به جلو است و در برابر این انقلاب یک جبهه گسترده از سلطه گران و مستکبران و خودخواهان صف آرایی کرده اند.

رئیس جمهور ادامه داد: تقریبا همه مناسبات امروز جهان متاثر از این جبهه بندی است. با یک مقدارعمیق بینی می بینیم همه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دنیا به شدت متاثر از تقابل جبهه استبکاری با جبهه انقلاب است.

احمدی نژاد با بیان اینکه مهمترین ابزار جبهه استکبار در برابر انقلاب ابزار تبلیغ و عملیات روانی است، گفت: البته این تازگی ندارد چرا که در طول تاریخ مستکبران و پیروان شیاطین از این ابزار علیه جریان توحیدی استفاده کرده اند و البته این ابزار بسیار بسیار موثرتر و کاراتر از ابزار اقتصادی و حتی نظامی است.

وی با بیان اینکه باور من این است که زرادخانه ها، موشک ها و بمب ها همگی عملیات فریب است، گفت: جبهه اصلی درگیری مستکبران با ما و انقلاب جبهه تبلیغی و رسانه ای است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه در هجوم فرهنگی، مبانی فرهنگی و اخلاقی هدف قرار گرفته است، ادامه داد: آنان ابتدا انسانها را از فطرت الهی خود جدا می کنند، کسی با فطرت خود متصل است و بر مبنای فطرت خود حرکت می کند قابل شکست دادن نیست.

وی کار دوم عملیات روانی را جدا کردن انسانها از حافظه ثابتشان دانست و گفت: اصولا انسانها بر مبنای حافظه ثابتشان حرکت می کنند وقتی رابطه با حافظه ثابت که متکی به تاریخ و هویت آنهاست قطع می شود همانند موجودی می شوند که ریشه ندارد و آسیب پذیر است.

رئیس جمهور کار سومی که در عملیات روانی صورت می گیرد را گرفتن قدرت تفکر و تعقل از انسانها خواند و گفت : یعنی آنان دو گذاره متناقض را همزمان تحمیل می کنند و کسی که تحت تاثیر عملیات روانی است آنها را می پذیرد و تکرار می کند همانگونه که در حوادث اخیر دیدید.

احمدی نژاد تصریح کرد: کار دیگر عملیات روانی دشمنان این است که طرف مقابل را به موضع انفعال و موضع دفاعی محض می برند که در این تقابل هر کسی در موضع انفعال قرار گیرد شکستش حتمی خواهد بود. به بیان دیگر کسی که در موضع دفاع است همواره باید بخشی از مواضع خود را از دست دهد.

وی با اشاره به عملیات روانی که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه انجام داد، گفت: رژیم صهیونیستی با عملیات روانی موضوع غزه را از دستور کار دنیا خارج کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا از 10 هزار کیلومتر دورتر لشکر نظامی می آورد و عراق را اشغال می کند همه شئون یک ملت را در اختیار می گیرد و دیگران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق می کند و آن را برای عده ای جا می اندازد. سنگین ترین خفقان امروز در آمریکا و اروپا حاکم است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در سفر اخیرش به نیویورک بیش از 100 هزار نفر از مردم در اعتراض به مواضع و نشست گروه 20 به تظاهرات پرداختند گفت : در آنجا 100 هزار نفر خیلی زیاد است. حالا اگر در کشوری که نقطه مخالف آمریکاست 2 هزار نفر آمدند و تظاهرات کردند ، هنوز خبر اصلی رسانه های دنیا را به خود اختصاص داده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی دموکراسی یک دروغ بزرگ است، گفت: در این کشورها تنها عنصری که نقش اصیل و اصلی ندارد مردم هستند.

وی با اشاره به مشارکت 85 درصدی مردم ایران در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: انتخابات آلمان را دیدید چند درصد از مردم شرکت کرده اند 36 درصد، بعد گفتند 40 درصد حالا اگر در ایران 85 درصد، 65 درصد می شد آنان چه می کردند آنقدر خود رامنفعل می کنیم که توجهی به این اخبار نداریم.

احمدی نژاد با تاکید براینکه نقطه مقابل اقدامات آنان در عملیات روانی عمل صالح است، گفت: اولین کاری که باید انجام دهیم این است که انسانها را به فطرت الهی خود بازگردانیم و آنان را به صراط مستقیم دعوت کنیم. وقتی اینها با اقدامات درست همراه می شوند دیوارهای بزرگ عملیات روانی شکسته می شود و پیام انقلاب به گوش دلها می رسد.

وی افزود: کار بعدی ما متصل کردن انسانها با تاریخ و گذشته شان است. باید انسانها را با حافظه ثابتشان پیوند بزنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید رابطه انسان با فطرت الهیش و همچنین قدرت تفکر و تعقلش را تقویت کنیم، گفت: بعد از آن باید از موضع فعال عمل نماییم.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه در چنین مواقعی مهمترین کار عوض کردن صحنه است، گفت: مهمترین کار این است که صحنه را عوض کنیم و از موضع فعال برخورد کنیم و این یعنی هجوم، البته هجوم سازنده.

وی با اشاره به اینکه هنر بزرگ امام (ره) این بود که صحنه را عوض کرد، گفت: امام (ره) هیچ گاه منفعل نشد و اصلا ولایت یعنی یک حرکت فعال و غیر منفعل، اصلا امام تعبیه شده در عالم هستی که اجازه ندهد صالحان منفعل شوند و همیشه فعال باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری ها در رسانه ها است به دلیل اینکه ابزار تبلیغاتی هستند، گفت: این امر نیازمند عمل متقابل است. آنها ادبیات حاکم بر قوانین رسانه خودشان را تعریف کرده اند و که ما باید در برابر آن ادبیات و روش های خود را تعریف کنیم.

وی با ارائه چند توصیه عنوان کرد: امر تبلیغ در جبهه توحیدی با تبلیغ در جبهه شیطان به طور ماهوی با هم متفاوت است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه آن کاری موثر و ماندگار است که برای خدا باشد گفت: آن عنصر برنده و موفق کننده ما کار برای رضای خداست.

رئیس جمهور با طرح سئوالی به نقل از یکی از اساتید دانشگاه گفت: چرا وقتی به آمریکا می روید همه یک هدف و کار را دنبال می کنند به بیانی دیگر فعالیت سیاسی آنها هم افزاست. کسی که فیلم می سازد روزنامه نگاری می کند، سفیر است و در دیگر مشاغل ارزش های آمریکایی را تبلیغ می کند دهها رئیس جمهور می آیند و همان مسیر را در ایالات متحده دنبال می کنند چرا اینطور است اما در کشورهای دیگر به رغم هزینه های بیشتر این اتفاق نمی افتد.

احمدی نژاد با بیان اینکه بحث من در مبنا و اساس است نه سلیقه ها و روش ها، گفت: آنها نقطه آرمانی را برای خود تعریف کردند که گویای جامعه ای مبتنی بر اومانیسم، لیبرال دموکراسی است و همه انرژی و توان مجموعه خود را در جاده ای که منتهی به این مقصد است به حرکت انداخته اند.

وی با بیان اینکه اگر تا هزار سال دیگر در مسیرهایی که آنان برای توسعه یافتگی طراحی کرده اند حرکت کنیم قطعا به نقطه مطلوبی نخواهیم رسید، گفت: این طراحی جبهه استکباری است. یعنی سایر ملت ها باید در جاده ای که آنان طراحی کرده اند حرکت کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید پیام داشته باشیم و جامعه آرمانی را تعریف کنیم گفت: باید بشریت را به صراط مسقتیم دعوت کنیم اگر به طور شفاف و روشن تعریف نکنیم و به فرهنگ عمومی و اراده ملی تبدیل نکنیم چگونه توانایی ما هم افزا خواهد شد تا صراط مستقیم را تعریف نکنیم چگونه جامعه ما در آن مسیر حرکت کند.

وی با بیان اینکه آنها بشریت را به جامعه ای مادی و شیطانی دعوت می کنند در حالیکه ما باید جامعه را به حیات طیبه و حکومت صالحان دعوت کنیم ، گفت: اگر این دعوت را وسط بگذاریم دیگر هیچ دعوتی یارای هم آوری با این دعوت را نخواهد داشت. امتحان کنید در هر جمعی و در هر نقطه ای از دنیا جامعه آرمانی و تحت حاکمیت انسانی را تعریف کنید و کسانی که به طور کامل دلشان سیاه نشده به دنبال شما حرکت خواهند کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه هنر دشمن این بود که در مقطعی بخشی از مدیران جامعه را از این آرمان غافل کرد، گفت: این جامعه آرمانی به فضل الهی در دست بشر است و ما موظفیم آن را تبلیغ کنیم هر اندیشه ای که خالی از این ایمان هدف باشد بدانید ماندگار و اثر بخش نخواهد بود.

رئیس جمهور در پایان 2 راه را برای ادامه کار ترسیم کرد و گفت: یک راه ولایت و امامت و رسیدن به قله کمال انسانی است و دیگری راه طاغوت و شیطان است. بشارت می دهیم به شما عزیزان به فضل الهی ارکان سلطه چندصد ساله نظام سلطه در حال فروپاشی است و نشانه های تحقق وعده های آن آشکار شده است این همه عصبانیت و سر و صدا برای همین است. اصلا عصبانیت آنها در موضوع هسته ای به خاطر این بود که هیمنه و ساختار و شورای امنیت ظالم را ازکار انداخت و امروز که کاری از دستشان بر نمی آید می خواهند تماس با ما برقرار کنند اگر کسی برای رضایت خدا بایستد خدا او را اندیشه و کلمه اش را بالا می برد و دشمنان او را ساقط خواهد کرد.