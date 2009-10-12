9 هزار هکتار از باغات زیتون گلستان باردهی ندارد

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری حدود 12 هزار هکتار از باغات استان به زیرکشت زیتون رفت که از این مقدار سه هزار و 218 هکتار بارور است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال جاری حدود شش هزار تن دانه زیتون از باغات بارور استان جمع آوری شود که 70 درصد آن جهت استحصال روغن به کارگاه های روغن کشی استان ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: بقیه تولیدات جهت کنسرو زیتون که بسیار خوش خوراک و همراه با وعده های غذایی مصرف می شود، درنظر گرفته می شود.

مصطفی لو بیان داشت: استان گلستان به لحاظ سطح باغات زیتون در کشور مقام دوم و در زمینه تولید دانه مقام پنجم را در کشور داراست.

وی خاطرنشان کرد: براساس اندازه گیری در واحد سطح در یکی از باغات زیتون شهرستان مینودشت در سال جاری با توجه به رعایت توصیه های فنی کارشناسان بخش کشاورزی و انجام اصول صحیح و به موقع عملیات داشت، محصولی معادل 17 تن در هکتار به عمل آمده است.

معاون بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: این مقدار نسبت به سالهای 86 و 87 از عملکرد مناسبی برخوردار است.