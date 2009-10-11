موضوع رحیمی در دست بررسی/ اسنادم را به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده ام

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما قبلا گفته بودید تخلفات رحیمی به مدرک تحصیلی ختم نمی شود و باید این تخلفات به اطلاع مردم برسد چرا خود شما این تخلفات را به اطلاع مردم نمی رسانید؟ گفت: اطلاع رسانی در این رابطه وظیفه من نیست.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در خصوص پس گرفتن امضا از سوی برخی از نمایندگانی که نامشان به عنوان امضا کنندگان نامه تقدیر از معاون اول رئیس جمهور مطرح شده بود، پرسید، یادآور شد: این را از آقای کریمی نماینده بابل بپرسید.

نادران در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از طرق دیگر نیز تخلفات معاون رئیس جمهور بررسی شده است، خاطر نشان کرد: کار در حال انجام است.

وی اضافه کرد: همچنان پیگیر موضوع هستیم و اسنادی که در اختیار داشته ام به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده ام.

نماینده مردم تهران همچنین در خصوص اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مبنی بر شکایت رحیمی از وی در این کمیسیون، تصریح کرد: من هم این را شنیدم اما با پیگیری که از اعضا و پرسنل کمیسیون اصل 90 داشتم هیچ کدام از این شکایت خبر نداشتند.