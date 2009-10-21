برداشت غیر قانونی شن و ماسه در "چراغ پشتان" تالاب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تلاشهای سازمان محیط زیست کشور و فعالان عرصه های زیست محیطی برای جلوگیری از شدت فعالیتهای وزارت راه و ترابری برای احداث میانگذر و تخریب در تالاب انزلی نافرجام ماند، خبرها از برداشت شن و ماسه در بستر تالابی انزلی توسط ارگانهای دولتی حکایت دارد. امری که با عبور میانگذر از این تالاب حیات آن را به شدت در معرض نابودی قرار داده است.

برداشت قابل توجه شن و ماسه از بستر تالاب انزلی طبق اظهارت کارشناسان بین 500 تا هزار متر مکعب برآورد شده است. این برداشت برای استفاده در ساخت و ساز میانگذر تالاب انزلی کاربری خواهد داشت.

در همین رابطه مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیریها برای بررسی علل و عاملان برداشت شن در تالاب انزلی خبر داد.

این در حالی است که کارشناس مسئول تالاب انزلی پیشتر از آغاز به کار عملیات راهسازی کنار گذر تالاب انزلی بدون رعایت توافقات زیست محیطی صورت گرفته میان وزارت راه و سازمان محیط زیست خبر داده بود.



این مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: احداث جاده کنار گذر انزلی بدون رعایت آخرین توافقات صورت گرفته میان وزارت راه و سازمان محیط زیست و علی رغم حکمیت صورت گرفته توسط معاون فناوری ریاست جمهوری و نشستی که با دیوان محاسبات داشتیم از سوی وزارت راه و ترابری آغاز شده است.

از سوی دیگر عباس میرنجفی حسابرس کل هیئت اجرایی دیوان محسابات در مورد گزارش دیوان محاسبات از خسارت و تخلفات انجام شده از سوی وزارت راه و ترابری در تالاب انزلی به خبرنگار مهر گفت: هدف از انجام این گزارش و ارایه آن به مجلس جلب توجه وزارت راه و ترابری برای رعایت ابتدایی ترین اصول زیست محیطی در انجام پروژه های عمرانی به خصوص در تالاب انزلی است.